Grosseto: Incontri periodici per la tutela degli animali

Grosseto: Chiunque operi nel settore del benessere animale sul territorio comunale, può richiedere di partecipare a incontri periodici per proporre suggerimenti e migliorare la collaborazione tra istituzioni e volontari.



L'avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Grosseto per 30 giorni a partire dal 10.09.24 e include il modulo per presentare la propria richiesta. Il Comune valuterà la rispondenza delle domande presentate ai necessari requisiti e, al termine, convocherà un primo incontro per stilare un programma di lavori.

https://grosseto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=0&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=9370

foto di repertorio