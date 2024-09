Grosseto, grande successo dei Campionati Sportivi Nazionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia

Grosseto: Con 57 ordini provinciali iscritti alle competizioni sportive, 71 squadre coinvolte, 3500 ingegneri-atleti provenienti da tutta Italia e 1000 accompagnatori si chiude la XXXI° edizione dei Campionati Sportivi Nazionali degli Ordini degli ingegneri d’Italia, che si sono svolti in provincia di Grosseto. Un successo e una grande soddisfazione per l’ordine degli ingegneri della provincia di Grosseto che ha curato tutta la macchina organizzativa per accogliere al meglio i colleghi. La prima fase dei Campionati si è svolta dal 6 all’8 giugno e la fase finale dal 5 all’8 settembre. Gli ingegneri si sono sfidati nel calcio, in una regata velica anche per persone con disabilità, nel torneo di padel, nella Marcia verde, una gara podistica di 11 km e nel Trofeo dello scalatore, una gara ciclistica di 65 km. Quattro giorni di appassionanti competizioni che hanno avuto come location le strutture sportive di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Gavorrano e Follonica.







“Abbiamo costruito una manifestazione fantastica, apprezzata da tutti e mostrato il meglio della nostra Maremma. – ha commentato Enrico Romualdi, presidente dell’ordine degli Ingegneri di Grosseto- Un successo per il quale è doveroso ringraziare tutti gli ingegneri-atleti iscritti alle diverse discipline sportive, tutte le componenti del Consiglio dell’ordine degli ingegneri di Grosseto, che hanno messo passione ed impegno in questa entusiasmante sfida, e molti dei nostri iscritti che hanno presenziato e coordinato le attività nei campi di calcio. Grande partecipazione del Consiglio e degli iscritti, un esempio di senso di appartenenza. Ringraziamo di cuore le strutture sportive che ci hanno ospitato, le istituzioni locali, dalla Provincia ai Comuni, che hanno compreso il valore di questo evento, la stampa che ci ha seguito e i nostri sponsor per il sostegno economico. Un ringraziamento speciale all’Ordine Nazionale degli Ingegneri che ha scelto la Maremma Toscana per questo evento. Grazie davvero a tutti.”

I Campionati Sportivi Nazionali degli Ordini degli Ingegneri si sono svolti nell’ambito del 68° Congresso Nazionale che si terrà a Siena e Grosseto ad ottobre, organizzato dai rispettivi ordini. Il prossimo appuntamento in calendario è martedì 1° ottobre, giorno in cui la città di Grosseto ospiterà l’evento inaugurale del 68° Congresso Nazionale, con diversi appuntamenti, tra i quali l’assemblea dei presidenti, al Teatro degli Industri e il network giovani in piazza Dante Alighieri, nel corso del quale i giovani ingegneri d’Italia incontreranno la popolazione per spiegare la professione dell’ingegnere nei diversi ambiti.

L’edizione 2024 dei Campionati Nazionali è organizzata col patrocinio istituzionale di Provincia di Grosseto, Comuni di Grosseto, Civitella Paganico, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Roccastrada e Follonica.

Gli sponsor: Airtech Climatizzazione, Aermec, Alea, AoN Banca Tema, Banini Ivano srl, Cantina Vignaioli Scansano, Cima Infissi, Club Velico Castiglione della Pescaia, Comit, Conad, Ecoteti Srl, Il Fiorino, Garland, Mario Gennari srl, Generali Assicurazioni agenzia di Grosseto, ISI – Ingegneria Sismica Italiana, Impresa fratelli Massai, Lega Navale Italiana- Mare di legalità, Federazione Italiana Vela, Fratelli Marconi, Metalmaremma, New Arca, Reale Mutua agenzia di Grosseto Amiata, Racing Professionale , System Power, Zambernardi caffè.





Ma ecco i vincitori della XXXI° edizione dei Campionati Sportivi Nazionali degli ordini degli Ingegneri

Trofeo dello scalatore (ciclismo)

Domenica 8 settembre 28 Ingegneri da tutta Italia hanno arricchito la tradizionale corsa ciclistica di Gavorrano "Il Trofeo dello Scalatore".

Primo assoluto tra gli ingegneri: Giacomo Colona da Genova.

Prima assoluta tra le Ingegnere: Stella Cheli da Siena.

Ordine vincitore: Ordine degli ingegneri della Provincia con 16 punti.

Si ringraziano il collega Leonardo Saletti e la Uisp.

Vela

Si è concluso domenica 8 settembre, il "X Campionato Nazionale di Vela degli Ordini degli Ingegneri d'Italia".

I vincitori per la categoria ESTE 24: primo posto Ancona, al secondo Catania, al terzo Roma

Per la categoria ANSA 303 al primo posto il Livorno e al secondo il Cagliari

Si ringrazia il Club Velico di Castiglione della Pescaia per l'organizzazione e gli ingegneri Livia Fusilli e Mauro Ghini.

Padel

Il torneo di Padel ha visto la partecipazione di 18 squadre, con oltre 130 iscritti: dopo un primo girone all'italiana si sono svolte le finali, che hanno visto la squadra di Roma prevalere su Bari. Ottimo terzo posto per il Teramo. Prima classificata Roma, al secondo posto la squadra di Bari e al terzo posto la squadra di Teramo.

Un ringraziamento particolare alla struttura del Padel Village e all'ing. Leonardo Rigutini, che hanno ottimamente organizzato l'evento, raccogliendo entusiastici riscontri da tutti i partecipanti.

Marcia Verde

Sabato 7 settembre una quarantina di ingegneri provenienti da tutta Italia hanno arricchito la tradizionale Marcia Verde di Roccastrada.

I vincitori, assoluti maschili: 1) De Masi Sebastiano da Bari, 2) Graco Salvatore da Ragusa 3) Zito Francesco da Avellino

I vincitori assoluti femminili: 1) Tedesco Ilaria da Pisa, 2) Tosques Manuela da Pisa, 3) Cheli Stella da Siena

Ordine degli ingegneri vincitore: ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa Rappresentato dalla Consigliera Manuela Tosques.

Anche la vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri di Grosseto Valeria Prinzo è stata premiata con il primo posto della sua categoria, insieme a Iolanda di Mase da Foggia.

Si ringrazia il collega Duccio Tesei e la Uisp.

Risultati finali dei Campionati Nazionali di calcio dell’Ordine degli Ingegneri d’Italia

Nel calcio a 11 ha vinto la squadra del Napoli battendo il Latina 2 a 1.

Nel calcio a 8 ha vinto la squadra del Brescia battendo il Potenza 5 a 3.

Nel calcio a 5 ha vinto la squadra del Napoli battendo il Brescia 6 a1.

La Coppa Italia è andata alla Fiorentina.