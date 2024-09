Grosseto: Comune patrocina il 2° Torneo Città di Grosseto – Trofeo Mario Parri

Grosseto: Il Comune di Grosseto supporta il 2° Torneo Città di Grosseto – Trofeo Mario Parri, che si terrà il prossimo 13 settembre presso l'Impianto sportivo polivalente di via Mercurio.



L’iniziativa si propone di valorizzare il territorio e promuovere lo sport come elemento centrale di crescita e sviluppo della comunità. Questo evento rappresenta non solo una celebrazione sportiva ma anche un'importante occasione per evidenziare l'impegno di Grosseto, capofila dell’Ambito Maremma Toscana sud, recentemente riconosciuto Comunità Europea dello Sport 2024.

L'obiettivo del Comune è quello di sostenere attivamente manifestazioni sportive che non solo arricchiscono la vita della comunità ma contribuiscono alla promozione turistica e culturale del nostro territorio.

Vogliamo sottolineare – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore allo sport Fabrizio Rossi - l'importanza della collaborazione con realtà locali, come il Circolo Pattinatori Grosseto 1951, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione dello sport e della coesione sociale, in particolare in un periodo di difficoltà economica. L’Amministrazione conferma il proprio impegno per la diffusione dello sport e la promozione di eventi che possano attirare l'attenzione a livello nazionale e internazionale, grazie anche alla sinergia tra pubblico e settore no profit, a beneficio di tutta la cittadinanza”.