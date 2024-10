Grosseto, cede piccola porzione del tetto di un immobile di tre piani, intervengono i pompieri

Grosseto: Intervento della prima partenza della sede centrale di Grosseto dei Vigili del Fuoco per la verifica di una copertura posta sulla via cittadina Nazario Sauro. Per cause in corso di verifica, una piccola porzione del tetto di un immobile di tre piani fuori terra, ha ceduto.

Al momento del dissesto statico nessun occupante l’appartamento era presente e quindi non si registrano feriti. A scopo precauzionale, la squadra VF ed il funzionario tecnico intervenuto ,hanno provveduto a far evacuare l’appartamento sottostante all’abitazione oggetto del dissesto in attesa delle verifiche statiche necessarie