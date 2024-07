Grosseto Boxing Night: l’organizzazione Rosanna Conti Cavini accende la città

Grosseto: Piazza Dante è pronta a prendersi la scena con “Grosseto Boxing Night”, per una grande notte di pugilato. Quello in programma venerdì 12 luglio, con inizio alle 20:30, si preannuncia come un grande evento collocato nella centralissima piazza cittadina. Sport, spettacolo, intrattenimento, per uno show a trecentosessanta gradi, messo in piedi dall’organizzazione Rosanna Conti Cavini Boxe, ormai sinonimo di eccellenza. Per la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, ci sono oltre quaranta anni di storia pugilistica di altissimo livello che rappresentano il biglietto da visita per questo evento creato “in casa”, appositamente per il pubblico grossetano, grazie alla partecipazione del Comune di Grosseto e della Pugilistica grossetana Umberto Cavini. Il main event della serata vedrà l’assegnazione del titolo italiano dei pesi leggeri.

Sul ring saliranno il campione Giuseppe Carafa (19W–6L–2D) e lo sfidante Francesco Santacroce (12W–2L–1D). Il pugliese, detentore del titolo, è allenato dal maestro Francesco Stifani, sarà impegnato nella difesa ufficiale e nel suo palmares vanta il campionato Mediterraneo WBC e quello Continental IBO. Lo sfidante goriziano, allenato da Rino Santacroce e Franco Visentin, cercherà di portar via il titolo di campione italiano. Carafa combatte per il team grossetano Rosanna Conti Cavini, mentre Santacroce per il sodalizio goriziano della Planet Fighters Boxe. Entrambi i pugili sono gestiti dalla manager Monia Cavini. Ad arricchire la serata di grande pugilato, sono previsti due incontri di livello professionistico che vedranno salire sul ring il tarquiniese peso leggero Christian Gasparri, già campione del mondo youth, e il toscano peso massimo Miguel Bachi. Entrambi affronteranno pugili di pari peso. Come sempre, grande spazio verrà riservato ai match IBA. I ragazzi della Pugilistica grossetana Umberto Cavini, del presidente Fabrizio Corsini, saranno impegnati in un confronto interregionale contro pugili campani. A guidare i pugili toscani il tecnico Simone Giorgetti, già campione del Mediterraneo IBF, coadiuvato da Luigi Forni e Massimiliano Ruga.

L’evento sportivo verrà impreziosito sia dalla moda che dalla musica con alcune performance di rilievo che daranno ulteriore risalto alla serata. È prevista, infatti, una sfilata con abiti cuciti dalle allieve del Centro Formazione Moda di Grosseto. Le creazioni saranno ispirate a una capsule collection della stilista londinese Dulcina Showan. Inoltre, grazie al contributo dell’Ottica Ricasoli, verrà proposta una sfilata in cui verranno indossati occhiali a tema sportivo, mentre per quanto riguarda la musica è prevista l’esibizione del cantautore grossetano Paolo Tenerini. L’evento avrà anche la collaborazione del Centro Commerciale Naturale, con i negozi del centro storico grossetano che allestiranno vetrine a tema in vista della serata del 12 luglio. In caso di pioggia l’evento si sposterà di pochi metri al chiuso, ovvero al teatro degli Industri di Grosseto.