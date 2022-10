Attualità Grosseto, AT modifiche per la linea g18 con maggiori transiti da via Giordania 4 ottobre 2022

Redazione Grosseto: Da mercoledì 5 ottobre a Grosseto Autolinee Toscane, d’intesa con la Provincia di Grosseto, introdurrà alcune modifiche alla linea urbana g18, pensate per accogliere alcune esigenza di mobilità pubblica a favore di studenti che frequentano corsi nell’area di via Giordania.

Nel dettaglio, la corsa delle ore 9.00 con partenza da Grosseto FS, diretta in via Topazio, sarà anticipata alle ore 8.40 e transiterà da via Giordania; la corsa delle ore 14.05 con partenza da Grosseto Fs e diretta in via Topazio sarà anticipata alle ore 13.45 e transiterà da via Giordania; la corsa delle ore 18.05 con partenza da Grosseto Fs e diretta in via Topazio sarà anticipata alle ore 17.50; la corsa delle ore 13.07 con partenza da via Topazio e diretta a Grosseto FS transiterà da via Giordania; la corsa delle ore 18.12 con partenza da via Topazio e diretta a Grosseto Fs sarà anticipata alle ore 17.58 e transiterà da via Giordania.





