Grosseto. Allerta Meteo: Domani 24 ottobre scuole superiori chiuse per maltempo

Domani 24 ottobre scuole superiori chiuse per maltempo

Grosseto: La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico idraulico su reticolo minore dalle 18 di questa sera sino alle 23,59 di domani 24 ottobre.

Come previsto dal regolamento di Protezione civile, è già stato attivato in via preventiva il Coc (Centro operativo comunale). Riguardo le scuole è stato deciso che resteranno chiusi soltanto gli istituti superiori, così come da piano di protezione civile, in modo da limitare al massimo i pericoli connessi agli spostamenti. Si raccomanda di prestare attenzione.