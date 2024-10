aggiornamento notizia ore 16:30

Grosseto: Allerta meteo arancione per domani giovedì 3 ottobre: scuole superiori chiuse. La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo codice arancione per rischio idraulico del reticolo minore dalle 06.00 alle 20.00 di domani, giovedì 3 ottobre. Come previsto dal regolamento di Protezione civile, è già stato attivato in via preventiva il Coc (Centro operativo comunale). Riguardo le scuole è stato deciso che resteranno chiusi soltanto gli istituti superiori, così come da piano di protezione civile, in modo da limitare al massimo i pericoli connessi agli spostamenti. Prestare attenzione.

