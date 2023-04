Grosseto aderisce al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile

Grosseto: L’Amministrazione comunale ha deciso di aderire al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile (PUMS) con l’intervento denominato “GRO. AR. Muoversi in modo sostenibile”, attraverso il quale è prevista la realizzazione di alcune zone 30 in corrispondenza dei plessi scolastici.



Il PUMS prevede infatti l’attuazione di lavori volti allo sviluppo ed al potenziamento dell’efficienza, dell’economicità e della sostenibilità ambientale della mobilità urbana. In questo caso, all’interno dello spazio scolastico, verrà attivato il servizio piedibus: tratti protetti che gli alunni potranno attraversare nel tragitto casa-scuola.

All’interno di questi spazi, soprattutto in prossimità di aree di intersezione, da sempre teatro di sinistri con lesioni personali, verranno inseriti elementi che limiteranno la velocità, come dossi artificiali e marciapiedi rialzati.

Tra le Zone 30 previste nel PUMS è compresa quella del “villaggio Curiel”, un’area meritevole di tutela della circolazione stradale in quanto con sviluppo adiacente a via Senese, arteria principale di entrata ed uscita dalla città in direzione nord, spesso oggetto purtroppo di numerosi incidenti stradali.

Il progetto esecutivo, che avrà un costo di € 77.571,03, verrà attuato nella considerazione che la viabilità del “villaggio Curiel” è ormai pienamente compenetrata anche con quella dei nuovi insediamenti limitrofi.

“Uno degli obiettivi e degli indirizzi della nostra Amministrazione è la protezione dei cittadini più deboli, soprattutto nelle zone di traffico intenso – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale – Abbiamo ritenuto opportuno adottare un provvedimento che delimiti le zone residenziali attraverso la limitazione della velocità (ZONA 30), con l'intento di migliorare la viabilità ed offrire un servizio più qualificato nonché soddisfare l'esigenza di una fruizione più sostenibile del territorio da parte della popolazione”.