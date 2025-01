Ambiente Grosseto 4 punta sulla sostenibilità: docenti e studenti insieme per un futuro più verde 13 gennaio 2025

Grosseto: In questi giorni, l’Istituto Comprensivo 4, sotto la guida della dirigente scolastica Anna Maria Carbone, un gruppo di docenti è stato impegnato in un percorso formativo dedicato alla sostenibilitàin ottica 5.0, con l'obiettivo di integrare questa tematica fondamentale nel curricolo scolastico nell’ottica dello sviluppo di concrete competenze di cittadinanza attiva per i loro studenti. Al fianco dei docenti, gli assessori Riccardo Ginanneschi e Angela Amante, a dimostrazione dell'impegno dell'amministrazione comunale nel promuovere una cultura della sostenibilità. A guidare il percorso formativo è il team dell’Associazione Internazionale di Impatto Ambientale presieduta dall'ingegner Giuseppe Magro, esperto di fama internazionale in materia di impatto ambientale e ideatore della innovativa piattaforma Q-cumber. Il percorso formativo è complementare all’ attività laboratoriale svolta dagli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto. I ragazzi, sostenuti dai loro docenti e guidati dagli esperti, hanno svolto un'analisi approfondita del territorio, individuando sia le potenzialità che le criticità. Grazie alla piattaforma Q-cumber, hanno potuto condividere le loro osservazioni e successivamente proporranno soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita nella loro città agli amministratori. Sulla base di questo lavoro, docenti e amministratori elaboreranno un documento guida che servirà come riferimento per l'organizzazione di una progettazione di Educazione Civica dedicato alla sostenibilità che sarà integrata nel curricolo scolastico e coinvolgerà tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo Grosseto 4. "La collaborazione tra scuola, amministrazione comunale e esperti è fondamentale per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo", ha dichiarato la dirigente Carbone. "Abbiamo la necessità di formare cittadini consapevoli e responsabili, in grado di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile a partire da esperienze concrete di coprogettazione condivisa". L'iniziativa dell'Istituto Comprensivo Grosseto 4 rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa diventare un luogo di apprendimento e di sperimentazione, dove i giovani sono protagonisti attivi del cambiamento in collaborazione con esperti e istituzioni locali.

