"Grazie di cuore, Gianni: un riconoscimento che onora la memoria di Carlo"

Roselle: Lettera di ringraziamento di Dario Pucci a Gianni Lamioni, per aver chiesto che il Centro Sportivo di Roselle, portasse il nome di mio fratello Carlo.

"A Gianni Lamioni

Caro e buon amico,

Sento il dovere oltre che il piacere di ringraziarTi per aver voluto legare il nome di mio fratello Carlo al Centro Sportivo di Roselle.

Credo che Carlo meritasse questo riconoscimento, come ex calciatore biancorosso, come sportivo, come uomo. Per aver interpretato il calcio - a modo suo - quale mezzo per diffondere i valori nella vita, oltre che nello sport.

Nel rispetto di leggi morali ormai desuete. Della lealtà, della considerazione verso il prossimo, verso la parola data.

Il futuro si crea sulle fondamenta del passato. Personalmente ho imparato da lui che un uomo vale quanto le promesse che mantiene. Concetto che ben Ti si addice e che ho apprezzato.

Con stima".

Dario Pucci