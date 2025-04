Attualità Grazie al Marchio Petti per il prezioso gesto di solidarietà 13 aprile 2025

La Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, il presidente Michele Casalini e tutti i volontari, sempre attivi nelle numerose iniziative a servizio della comunità, ringraziano sentitamente l’Azienda "Marchio Petti" per la generosa donazione di prodotti agroalimentari. Orbetello: Un ringraziamento speciale va ad Alessia Vittoria Cozzi, che ha consegnato personalmente la donazione presso la sede del Comitato. Cozzi, membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Orbetello, ha collaborato all’iniziativa insieme al Direttore Generale Pasquale Petti, esponente della storica azienda toscana. La donazione è stata accolta con gratitudine anche dall’Area Due Socio-Assistenziale e dallo Sportello Sociale del Comitato, realtà sempre in prima linea nel sostegno alle fasce più fragili della popolazione. In un periodo storico tanto complesso, ogni gesto di solidarietà rappresenta una fondamentale conferma della forza della collaborazione tra istituzioni, volontariato e imprese. Grazie, ancora una volta, per essere al nostro fianco.

