A Massa Marittima al via la quarta edizione di “Maremma Novecento”

Venerdì 18 aprile, ore 17, alla biblioteca comunale il primo incontro sul “Patrimonio dissonante”, nel corso del quale sarà ufficializzato l’ingresso di Massa Marittima nella rotta ATRIUM.

Massa Marittima: In occasione degli ottanta anni dalla Liberazione, prende il via questo fine settimana a Massa Marittima la quarta edizione di “Maremma Novecento”, un ciclo di appuntamenti, che proseguirà da aprile a giugno, dedicati alla memoria, nel corso dei quali approfondire la storia del ‘900 della Maremma Toscana, con un particolare focus sul territorio delle Colline Metallifere. Si terranno conferenze, ma anche trekking urbani e proiezioni cinematografiche. L’iniziativa è promossa dal Comune di Massa Marittima e dalla Cooperativa Zoe, con la collaborazione di Isgrec (Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea), Parco Nazionale delle Colline Metallifere e Anpi sezione di Massa Marittima.

L’evento di apertura è fissato per venerdì 18 aprile, alle ore 17 alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima con l’incontro dal titolo “Dialogo sul patrimonio dissonante: il caso Niccioleta”. Nell’occasione sarà ufficializzato l’ingresso del Comune di Massa Marittima nell’associazione ATRIUM. Interverranno Claudia Castellucci, direttrice della rotta culturale ATRIUM, che approfondirà il tema del patrimonio dissonante del ‘900 nell’esperienza dell’itinerario culturale ATRIUM. Il presidente di ATRIUM Ulisse Tramonti, docente di architettura, parlerà invece delle “Città minerarie di fondazione, durante gli anni del Fascismo.” Il giorno successivo: sabato 19 aprile, alle ore 11, è in programma il trekking urbano al villaggio di Niccioleta con ritrovo al dopolavoro. Prevista anche la visita al centro di documentazione con la mostra sulla Resistenza e agli archivi minerari, a cura della storica Laura Chiarello. Sarà proiettato il cortometraggio “Niccioleta, storie sopra e sotto la terra”, prodotto da LARIONE10 per la regia di Irene Paoletti.

Per partecipare a tutte le iniziative di Maremma ‘900 è richiesta la prenotazione allo 0566/906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com

Al termine della visita il 19 aprile ci sarà un pranzo "resistente" con ricette del tempo di guerra, all'ostello della miniera (prenotazione obbligatoria al 33418112918)ì. “Maremma ‘900 nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza storica dei fatti che hanno segnato il nostro territorio, valorizzando attraverso i trekking urbani i luoghi della memoria – afferma Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – che sono portatori di coscienza civile. E non poteva esserci modo migliore per iniziare questa quarta edizione di Maremma ‘900 se non attraverso un incontro con i responsabili di Atrium, che avvieranno una riflessione sul cosiddetto patrimonio dissonante, ovvero sul lascito architettonico ed urbanistico dei tanti diversi regimi totalitari o autocratici dell’Europa del Novecento, un’eredità per certi versi scomoda, che impone di interrogarsi criticamente sul passato. Un itinerario turistico costruito sul patrimonio dissonante porta inevitabilmente il turista ad andare oltre la semplice osservazione del manufatto, per scoprire le storie che si celano dietro, le ideologie che lo hanno fatto nascere e che oggi rifiutiamo.”

Di seguito il programma completo con gli incontri successivi alle due giornate di apertura: Maremma ‘900 proseguirà con tre appuntamenti sulla storia del Novecento, lunedì 28 aprile, alle ore 17, alla Biblioteca Comunale G. Badii, sarà presentato il libro di Stefano Campagna dal titolo Plasmare le coscienze – Cinema e infanzia nell’Italia fascista (1923–1943). Interverranno l’autore e Iliaria Cansella, direttrice Isgrec.





Lunedì 5 maggio, alle ore 12, presso l’aula magna dell’istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima - indirizzo enogastronomico, dialogo sul libro “La Resistenza in cucina”, con l’autrice Roberta Pieraccioli.

Sabato 17 maggio, alle ore 17, alla biblioteca comunale Gaetano Badii, si terrà la conferenza dal titolo “La Public History al servizio della valorizzazione del territorio” con Stefano Bartolini (Direttore Istituto Storico della Resistenza di Pistoia) e Laura Chiarello, storica.

Maremma ‘900 dedicherà poi un approfondimento ai “I paesaggi del Novecento”: domenica 18 maggio, alle 9.30 dal Museo Subterraneo partirà un trekking da museo a museo, per raggiungere il Museo diffuso di Niccioleta, due luoghi simbolo della memoria mineraria e della trasformazione del territorio. A seguire pranzo con menù fisso a pagamento previa prenotazione.

Venerdì 6 giugno, alle 21, al Cinema Goldoni proiezione del film “La Teleferica” per la regia di Maurizio Orlandi e Romina Zago.

Gli ultimi due appuntamenti in programma saranno dedicati al Nazifascismo, alla fine della guerra: sabato 21 giugno, alle ore 18, alla Biblioteca Comunale G. Badii,

Dialogo sulla violenza nazifascista dall’estate 1943 alla fine della guerra

Intervengono: Ilaria Cansella (ISGREC) e Isabella Insolvibile, storica e docente universitaria, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Ferruccio Parri. Domenica 22 giugno, alle ore 10, in Piazza Garibaldi, Sulle tracce di Norma Parenti:

Trekking urbano dedicato alla figura di Norma Parenti, insieme al CAI, a cura di ANPI, con spettacolo teatrale conclusivo.

Per partecipare alle iniziative è obbligatoria la prenotazione allo 0566/906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com