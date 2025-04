Design yourself. In partenza alla Social Agorà di Rosignano due nuovi corsi per giovani dai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi

C’è tempo fino al 21 aprile per iscriversi

Rosignano: Sono in partenza due nuovi corsi per ragazzi dai 18 ai 34 anni disoccupati o inattivi all’interno del progetto “Design yourself” finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del programma “Talenti in azione” con capofila l’agenzia formativa Cedit Scrl insieme ad Anpas Cecina, Agenzia per lo Sport di Rosignano, Comune di Rosignano, Anpas Toscana Formazione, Laurenza Srl, Edera Aps e Università Popolare Rosignano.

Entrambi i corsi - di lingua tedesca e comunicazione/storytelling - prevedono una indennità di frequenza di 3,50 euro all’ora per un massimo di 250 euro a tutti i partecipanti e, visto il periodo in cui si terranno (entro fine maggio) offrono un grande vantaggio ai giovani, in vista della stagione estiva, per cercare un lavoro stagionale e proporsi alle aziende con maggiori competenze.

PRODUZIONE MESSAGGI/PRODOTTI COMUNICATIVI

Si svolgerà tra fine aprile e maggio nei locali della Social Agorà di piazza della Repubblica a Rosignano per un totale di 50 ore di formazione. I partecipanti saranno introdotti nel mondo dello storytelling e dei modelli e strumenti per la creazione di storie in ambito personale e professionale per favorire collaborazioni con aziende e realtà locali. Impareranno ad utilizzare le modalità dello storytelling per la creazione di contenuti digitali, per permettere alle aziende di aumentare le vendite, migliorare l’immagine

aziendale e incrementare i rapporti con i clienti.

RACCONTARE IL TERRITORIO IN LINGUA TEDESCA

Si svolgerà tra fine aprile e maggio nei locali della Social Agorà di piazza della Repubblica a Rosignano per un totale di 50 ore di formazione. Si tratta di una attività formativa non formale funzionale allo sviluppo di conoscenze e capacità trasversali focalizzate, in particolare, sull’accoglienza turistica e sulla narrazione del territorio in lingua tedesca. Condotta da docenti esperti in lingua tedesca, indagherà i bisogni linguistici, definendo i livelli di competenza iniziale e individuando le reali necessità comunicative degli

alunni. Saranno inoltre selezionate situazioni comunicative e argomenti compatibili con l’età e gli interessi dei partecipanti, con particolare riferimento all’accoglienza turistica, la valorizzazione del territorio, la cultura eno-gastronomica della Bassa Val di Cecina.

Per entrambi i corsi, al termine dei quali verrà rilasciato un attestato di frequenza, è richiesta una frequenza minima del 70% con priorità riservata alle donne e alle persone con minori opportunità. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito www.cedit.org; è possibile contattare la referente del progetto Elisa Schettini alla mail schettini@cedit.org.