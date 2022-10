Grandi chef, degustazioni, spettacoli. Definito il programma di Gustatus 2022

Definito il programma di Gustatus 2022, dal 28 ottobre al 1 novembre una serie di eventi e attrazioni nella cornice unica di Orbetello



Orbetello: È ormai definitivo, ed è estremamente ricco, il programma di Gustatus 2022 - Il senso del gusto, grande manifestazione di valorizzazione dei prodotti enogastronomici e del territorio della Maremma che animerà Orbetello per cinque giorni, dal 28 ottobre al 1 novembre 2022.

Un programma molto vario e in grado di coinvolgere e divertire le famiglie: adulti, ragazzi e bambini, puntando sulla partecipazione di Chef riconosciuti a livello nazionale, ma sopratutto sulla valorizzazione dei prodotti tipici della Maremma, e su degustazioni, spettacoli, escursioni ed eventi per scoprire la storia, la bellezza e la cultura di un territorio unico.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è fissata alle ore 17,30, venerdì 28 ottobre, nella piazza del Duomo di Orbetello alla presenza delle autorità locali, degli espositori e dell’eccezionale partecipazione, alle 19,00 in enoteca, del bartender, campione del mondo, Bruno Vanzan che, per l’occasione, si esibirà e offrirà in degustazione cocktail appositamente elaborati. Aprirà l’evento l’esibizione del Premiato Corpo Bandistico di Orbetello e del Centro Storico Culturale Duca D’Arcos.

Quest’anno si è voluto puntare sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, dando vita alla Piazza delle Filiere con annessa Cucina Teatro.

Durante i cinque giorni del Festival si terranno infatti 30 appuntamenti tra momenti narrativi, degustazioni e masterclass. Ci saranno inoltre quattro serate tematiche. Nella serata di sabato 29 saranno protagoniste le eccellenze del mare, raccontate e interpretate da Chef Antonio Amato, Chef Emiliano Lombardelli e Chef Gianpiero Cesarini. La serata è firmata dal progetto FLAG Costa d’Argento. Domenica 30 sarà invece la volta delle eccellenze di terra, con la partecipazione dei Consorzi di Tutela del Pecorino Toscano DOP, del Prosciutto Toscano DOP, della Finocchiona IGP e dell’Olio Toscano IGP. La serata sara condotta da Alessandro Schiatti, Italian Food Warrior e fondatore di I Love Italian Food con la partecipazione di Chef star internazionali.

La sera del 31 sarà invece la volta del mondo dolce, con i tipici dolci de morti toscani, interpretati da Paolo Rufo. Sempre il 31, ma al pomeriggio, ci sarà un incontro per parlare del rapporto tra filiere e ristorazione in questo momento difficile per il settore, dopo due anni di pandemia e nel pieno una grande crisi energetica. L’incontro sarà dedicato ai professionisti ma anche al grande pubblico

Martedì 1 novembre la Cucina Teatro di Piazza delle filiere sarà il palcoscenico della seconda edizione del Premio Ennio Graziani, che vedrà scontrarsi live i due finalisti.

Altra novità di Gustatus 2022 sarà la Piazza dei Sapori, ubicata in Piazza del Popolo, con il meglio della produzione agroalimentare del territorio maremmano, street food, un’area dedicata alla produzione di birra locale e una postazione per la mixology.

In Pizza del Plebiscito ci sarà invece la Piazza della Ciccia, il nome dice tutto e, a gestirla, ci sarà Luca Terni, il miglior macellaio d’Italia protagonista del programma televisivo “C’è Ciccia” su Food Network

Nell’area in Piazza Eroe dei due Mondi laboratori di cucina per bambini a cura dalle Lady chef della federazione italiana cuochi.

Altra novità di quest’anno l’Aperitivo in Vigna presso i Giardini Chiusi in cui degustare i prodotti del territorio in apposita area ricreata a vigna dal Vivaio Il Pitorsino di Orbetello e la Cooperativa Beata Veronica che, con base operativa a Orbetello, porta avanti un importante progetto per ragazzi con disabilità di inclusione lavorativa all’interno dell’Orto Giusto.

Saranno molteplici le opportunità di esplorare in vari modi il territorio maremmano e in particolare della Laguna di Orbetello: ci saranno visite guidate con il Wwf della provincia di Grosseto, sabato 28 alle ore 17,00 una regata dimostrativa dell’Associazione Corsa dei Barchini di Orbetello in Laguna di Ponente. Ma sarà anche possibile scoprire i monumenti e gli edifici storici del centro di Orbetello, con passeggiate a piedi con accompagnatori locali,; un’affascinante finestra sul passato della cittadina lagunare sarà aperta anche grazie alla Locanda Medievale a cura del corteo storico a cura dei Reali Presidi di Orbetello presso il Giardino del priore e alla Taverna Rinascimentale a cura del Centro Storico Culturale Duca D’Arcos presso il Bastione d’Arcos. E ancora, risuonerà grande musica in tante occasioni nei cinque giorni del Festival, compresi i concerti dai terrazzi di Orbetello a cura dell’Associazione Pro Loco Lagunare che in Piazza Cortesini organizza Gustatino Mercatino delle curiosità e la Fattoria dei Giochi presso i Giardini Chiusi. Musica anche in Via Gioberti a cura del CCN Orbetello che curerà anche l’allestimento della Via degli Artisti in Via Gioberti con musica, installazioni e laboratori d’arte per grandi e piccini. A Cura del Prof. Antonio Santoro il consueto appuntamento con Gustatus al Cinema presso l’Auditorium comunale. Mostre ed esposizioni presso le Salette Espositive di Piazza della Repubblica e il piano terra del Museo Archeologico Guzman. Importante l’apporto del Museo Archeologico Guzman gestito dalla Coop. Sociale Zoe a Gustatus 2022 con laboratori, contest fotografici e appuntamenti per famiglie.





A organizzare la manifestazione, per un’edizione profondamente rinnovata, è il Comune di Orbetello insieme al Consorzio degli operatori turistici Welcome Maremma, a cui si affiancano I Love Italian Food, network e associazione culturale no profit che promuove e difende la vera cultura enogastronomica italiana nel mondo, e Kaiti expansion, agenzia di marketing e comunicazione che si occupa di promuovere l’immagine e i valori di numerose aziende ed enti pubblici.

“Dopo questi anni di pandemia, era importante che Gustatus tornasse in grande stile – ha detto l'Assessore al Turismo Maddalena Ottali – e, nonostante le enormi difficoltà di aziende ed operatori, crediamo nella nuova formula dell’evento che tanta importanza vuole dare proprio alle nostre Aziende enogastronomiche e della ristorazione e alle nostre realtà associative. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nuovamente nell’importanza dell’evento, tutte le Aziende e i Ristoranti partecipanti, le Associazioni del territorio che partecipano con entusiasmo, tutti gli sponsor e naturalmente i partner storici, il Consorzio Welcome Maremma e I Love Italian Food. La manifestazione è resa possibile grazie al contributo dei main sponsor Conad, Orbetello Camping Village, Banca Tema, e al sostengo dei partner Chia Leo, Vivaio Pitorsino, Garden Vivai Mediterranei, Cooperativa Beata Veronica “L’Orto giusto” a cui va tutta la mia gratitudine. Un ringraziamento ovviamente agli Uffici del Comune per il grande impegno e al Consigliere delegato Mirko Roncucci per il supporto all’organizzazione di questa edizione che, come si può vedere dall’articolazione del programma, ricco di eventi e di novità, sono certa sarà la giusta ripartenza dell’evento e del territorio che lo ospita”.