Cultura Grande successo per primo week-end di Nicola Piovani e Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 12 settembre 2024

12 settembre 2024 143

143 Stampa

Redazione

Orvieto: Tutto pronto per l’attesissimo secondo week-end dell’Orvieto Festival della Piana del Cavaliere che prenderà il via da giovedì 12 settembre alle ore 21. Sarà la volta dello spettacolo “Il Diario di Gian Burrasca”, liberamente tratto da Il giornalino di Gian Burrasca di Vamba, con gli attori Camilla Berardi e Marco Saccomandi e musiche di Nino Rota eseguite dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani. Uno spettacolo sempre attuale che vuole toccare, con la tipica irriverenza e, a volte, inconsapevolezza del personaggio, la distanza tra ragazzi e adulti spingendo quest’ultimi ad affrontare le numerose incoerenze che spesso contraddistinguono il mondo dei grandi.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Grande successo per primo week-end di Nicola Piovani e Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani Grande successo per primo week-end di Nicola Piovani e Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani 2024-09-12T13:48:00+02:00 140 it Grande successo per il primo week-end aperto da Nicola Piovani e l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani PT1M /media/images/sassofono-ottoni-musica.jpg /media/images/thumbs/x600-sassofono-ottoni-musica.jpg Maremma News Alto Lazio, Thu, 12 Sep 2024 13:48:00 GMT