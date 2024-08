Sport Grande risultato al German Open Championship per la coppia Giorgia Mastrandrea e Gabriele Boschi 22 agosto 2024

Giorgia Mastrandrea e Gabriel Boschi sono arrivati sesti al German Open Championship di Stoccarda, una delle competizioni più importanti al mondo

Grosseto: E’ stato davvero un grandissimo risultato quello ottenuto da Giorgia Mastrandrea e Gabriel Boschi, entrambi undicenni, venerdì 16 agosto a Stoccarda, nel German Open Championship 2024. La coppia maremmana allenata dagli insegnanti Barbara Grifoni e Michele Boschi della Real dance Academy FA di Grosseto ha ottenuto un importante successo di categoria giungendo sesta in classifica generale, davanti a decine di altre coppie provenienti da ogni parte del mondo. Il German Open Championship, è una delle competizioni più prestigiose e importanti al mondo nel mondo della danza e ballo.

