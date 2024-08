“GRande estate al mare: L’ironia di Paolo Hendel per leggere e interpretare i nostri Tempi moderni

Mercoledì 21 agosto il comico toscano sale sul palco del forte San Rocco di Marina di Grosseto per la “GRande estate al mare”, la rassegna promossa dal Comune di Grosseto e dalla Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, organizzata da Ad Arte Spettacoli. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento di posti disponibili

Marina di Grosseto: I “Tempi moderni”, secondo Paolo Hendel, sono al centro del secondo appuntamento con “Grande estate al mare”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato al Turismo, e dalla Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare e realizzata da Ad Arte Spettacoli in collaborazione con il San Rocco Festival. L’appuntamento, con il nuovo recital dell’attore e comico italiano, è mercoledì 21 agosto, alle 21.30, al forte San Rocco di Marina (in via Grossetana).

“Tempi moderni”, scritto da Hendel e Marco Vicari, offre uno sguardo scherzoso e tagliente sulla realtà, prendendo in esame tanti aspetti sociali della sfera privata dell’uomo contemporaneo, soffermandosi sulle sue contraddizioni, debolezze e paure. Tra mondi alla rovescia, terrapiattisti, negazionisti, complottisti, pessimisti, drammi veri e “bufale”, l’uomo moderno rischia di sentirsi come un novello Charlot incastrato negli ingranaggi della catena di montaggio. Non resta, quindi, che lasciarsi guidare da Paolo Hendel, per tentare di districarsi tra i totem e i tabù di questi complicati “tempi moderni”, avvalendosi dell’ironia per esorcizzare i demoni della nostra epoca con una sana risata. Perché, come sostiene il comico toscano: “Le cose magari restano brutte, ma almeno la notte si dorme più leggeri”. Ad accompagnare Hendel con la loro musica saranno Michele Staino e Renato Cantini.

Paolo Hendel. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo a Firenze, città dove nasce e dove, negli anni Ottanta, inizia a scrivere e mettere in scena i suoi monologhi comici per il teatro. Apprezzato dal grande pubblico negli anni Novanta e primi anni Duemila per la sua partecipazione alla trasmissione “Mai dire gol”, creazione della Gialappa’s Band, dove inventa e interpreta il personaggio di Carcarlo Pravettoni, parodia del più cinico e spietato, rampante uomo d’affari. Indimenticabili anche le sue esperienze al cinema, nel cast di film cult come “A Ovest di Paperino”, “La notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani, “Speriamo che sia femmina” di Mario Monicelli, e ancora “Cavalli si nasce” di Sergio Staino, per arrivare nella seconda metà degli anni Novanta ai film “Il ciclone” e “Il pesce innamorato”, del conterraneo Leonardo Pieraccioni. Particolarmente intensa è la sua attività teatrale, con opere scritte e interpretate: dagli esordi con “Caduta libera” e “Nebbia in val Padana”, fino a “Il bipede barcollante”, “Il tempo delle susine verdi”, “Molière a sua insaputa” e “Viola e il barone”, reading del 2021 sui testi Italo Calvino, e “Niente panico!” del 2024, scritto con Marco Vicari e Gioele Dix. Hendel è autore anche di libri – “Ma culo è una parolaccia?”, scritto con Piero Metelli (Zelig Editore, 1998), “Come truffare il prossimo e vivere felici” (Mondadori, 2014) scritto con Francesco Borgonovo- dall’ultima opera “La giovinezza è sopravvalutata. Il manifesto per una vecchiaia felice”, scritta con Marco Vicari, con il contributo scientifico della geriatra Maria Chiara Cavallini (Rizzoli, 2018) è tratto lo spettacolo teatrale La giovinezza è sopravvalutata, scritto con Marco Vicari, regia di Gioele Dix.

Informazioni utili. Lo spettacolo “Tempi moderni” è gratuito e a ingresso libero, dalle 21, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La “GRande estate al mare”. Il cartellone di eventi prosegue lunedì 26 agosto con lo spettacolo “Hercules” della compagnia grossetana Tuttiateatro onlus, mercoledì 28 agosto con il concerto di Ginevra Di Marco e domenica 1° settembre con lo spettacolo di Sergio Sgrilli.

