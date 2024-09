Consorzio Bonifica interviene in supporto comune per ripulire spiaggia Castiglione

Castiglione della Pescaia: Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sta intervenendo in supporto all’amministrazione comunale per ripulire la spiaggia di Castiglione della Pescaia. La recente piena del torrente Bruna ha infatti trasportato materiale alla foce: il corso d’acqua attraversa un ambiente paludoso e per questo raccoglie anche cannucce e altra vegetazione, che possono finire in mare in caso di piena. Successivamente, spinto dal vento e dalla mareggiata, il materiale si è depositato sull’arenile a destra della foce. Un escavatore di Cb6 è al lavoro per caricare la vegetazione e i rami su un mezzo del Comune di Castiglione della Pescaia per lo spostamento lontano dalla spiaggia, in vista dello smaltimento da parte di Sei Toscana che avverrà nei prossimi giorni.

“Come ente che si occupa della manutenzione dei corsi d’acqua ­– osserva Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio 6 Toscana Sud – ci è sembrato doveroso intervenire in maniera tempestiva per risolvere i problemi causati da questa piena agli stabilimenti balneari, ai cittadini e ai turisti. Per questo ci siamo prontamente messi al lavoro, insieme al Comune di Castiglione della Pescaia, per cercare di limitare i disagi e riportare quanto prima la situazione alla normalità”.