Gran finale per il Sarteano Jazz&Blues

Sarteano: Il festival si conclude domenica 25 agosto con l’esibizione per tromba e loop station di Mirco Rubegni in Piazza XXIV giugno alle 18:30, che ripropone l’appuntamento del giorno precedente alla Tomba della Quadriga Infernale. Una sperimentazione musicale che si appoggia anche sull’elettronica e che punta ad ascoltare il panorama, gli stimoli che un luogo fornisce e a creare un dialogo musicale con essi. Alle 21:30 al Chiostro della Chiesa di San Francesco arriva poi il momento del duo Il Gatto e la Volpe di Gabriele Mirabassi (clarinetto) e Simone Zanchini (fisarmonica). Un concerto dove non mancheranno di certo qualità, ritmo e l’ironia che i due sanno mettere nella loro arte. In questo duo infatti la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità di un jazz odierno e moderno che si esprime nello stile compositivo di entrambi. L'eclettismo dei due musicisti permette loro di spaziare ed improvvisare in maniera estemporanea, con Mirabassi che da più di trent'anni è al vertice tra i migliori clarinettisti del panorama mondiale, mentre Simone Zanchini è considerato uno dei più originali e innovativi fisarmonicisti della scena internazionale.

