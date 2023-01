Gli studenti realizzano un video su "La Riserva Naturale Monte Rufeno"

Orvieto: Scuole orvietane sempre più in sintonia con la Riserva Naturale Monte Rufeno. E’ la volta del Liceo Artistico “Livio Orazio Valentini”, che prima di “sciogliere le righe” per le meritatissime vacanze ha realizzato un video nell’area protetta che proprio quest’anno festeggia 40 anni.

Protagonisti studenti e studentesse delle classi 4 A e 5 A dell’indirizzo audiovisivo-multimediale che hanno vissuto una intensa due giorni presso il casale Tigna per, come sottolinea lo studente Umberto Marzuoli, “per realizzare un prodotto multimediale sulla storia di quest’ultima ed ampliare gli orizzonti degli studenti coinvolti, immergendoli nella natura e dando libero sfogo a momenti di intensa e profonda introspezione”.

A seguirli passo-passo l’esperto di vigilanza dell’Ente Marco Capra che ha raccontato le sue esperienze in una appassionata intervista. Entusiasmante la visita all’osservatorio astronomico. Come gli approfondimenti del Dottor Andrea Vagni dell’Associazione “Nuova Pegasus”. Particolarmente motivata ad organizzare l’evento la Dirigente Cristiana Casaburo. Angelo Vitali ideatore di eventi aquesiani collegati ad Urban Vision ha dialogato con i ragazzi che continuamente esprimevano idee e pensieri. Ad affiancarli i Professori Fabrizio Boggi, Barbara Ceccantoni, e Valentina Dalmonte ammirabilmente lodevoli per passione ed impegno.