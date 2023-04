Gli studenti del Polo Bianciardi alla commemorazione della strage dei Martiri d’Istia

Grosseto: Nella giornata del 22 marzo gli alunni di tutte le classi dell’indirizzo – Servizi Commerciali Web Community Manager del Polo Bianciardi, accompagnati da alcuni docenti, si sono recati in località Maiano Lavacchio, dove si è svolta la commemorazione della strage dei Martiri d’Istia.



La commemorazione ha previsto più momenti: iniziata con la celebrazione della messa in memoria delle vittime, è proseguita con gli interventi di: Lio Scheggi (Presidente dell’ISGREC); Luciano G.Calì (Presidente ANPI); Maria Paola Corritore (Commissario del comune di Magliano); Romina Sani (Sindaco del comune di Cinigiano); Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Sindaco di Grosseto); Francesco Limatola (Presidente della provincia) che hanno sottolineato come sia importante conservare la memoria di eventi tragici come l’eccidio di Maiano Lavacchio, anche e soprattutto per le nuove generazioni.





Dopo aver depositato una corona di fiori, è stata inaugurata, dopo anni di lavoro, la “Casa della Memoria al Futuro”, voluta dall’ISGREC e dal comune di Magliano in Toscana.

Nell’occasione ha preso la parola anche l’assessore Regionale Alessandra Nardini.





Presenti anche Angela Amante, assessore all'istruzione, pari opportunità e politiche giovanili del Comune di Grosseto, l’assessore Regionale Leonardo Marras, l’onorevole Marco Simiani (Deputato della Camera), Fausto Turbanti (presidente del consiglio comunale di Grosseto) e Maria Bice Ginesi (Sindaco di Scansano)

I ragazzi hanno avuto modo di conoscere meglio la storia degli undici giovani, renitenti alla leva per l'esercito della Repubblica Sociale, che si rifugiarono nell’area di Monte Bottigli nei pressi di Istia d’Ombrone, Rastrellati nella notte tra il 21 e il 22 marzo 1944, furono condannati a morte dopo un processo sommario tenutosi nella scuola di Maiano Lavacchio, e fucilati la mattina del 22 marzo 1944. Una delle innumerevoli storie tragiche e assurde raccontate dalla guerra, allora come oggi.





Il presidente della provincia Francesco Limatola, intervistato dagli studenti della classe 3A Servizi Commerciali Web Community Manager, ha ribadito come la partecipazione dei ragazzi a queste giornate commemorative sia fondamentale per coinvolgerli nell’esercizio della memoria, trasmettendo loro i valori di libertà, democrazia ed uguaglianza, che rappresentano gli anticorpi fondamentali per costruire una società migliore e fronteggiare i fantasmi che ritornano dal passato.