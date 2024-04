Attualità Gli studenti del Fossombroni in visita alla comunità di Nomadelfia 28 aprile 2024

Grosseto: Gli studenti del Fossombroni sono stati accolti dalla comunità di Nomadelfia in una giornata contraddistinta dalla conoscenza, dallo sport e dalla fratellanza. Gli studenti a indirizzo sportivo delle classi 1^D e 2^F, sono stati accompagnati dagli insegnanti Gabriella Corzani e Tania Guidarini e sono stati guidati all’interno della comunità da una calorosa accoglienza. Agli studenti è stato mostrato un video che racconta la nascita e lo sviluppo di Nomadelfia, successivamente sono stati accompagnati alla croce e al punto panoramico. Nell’ultima parte della giornata, infine, gli studenti del Fossombroni hanno completato la loro esperienza con partite di volley e di calcio assieme ai coetanei della comunità di Nomadelfia. La scuola desidera ringraziare tutta la comunità per l’accoglienza ricevuta.



