La Blue Factor si toglie una soddisfazione e batte la Rotellistica per 9-4

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor chiude la sua stagione con una bella vittoria nel campionato di serie A2: al Pardini Center i biancocelesti di Massimo Bracali giocano una gara di tutta sostanza e battono la Rotellistica Camaiore per 9-4. Una partita che aveva poco da dire, ma il Castiglione ha voluto dimostrare la crescita delle ultime settimane. Mattatore di serata il capitano maremmano Gigi Brunelli, 4 gol e ottimi assist (premiato alla fine come l’Mvp di serata) e la gara sarà ricordata anche per l’esordio in categoria del giovanissimo Francesco Cornacchini, appena 14 anni. Proprio Brunelli la sblocca dopo 5’ infilando con una gran giocata uscendo da dietro la porta l’ex Bandieri. Michael Saitta neutralizza gli avanti versiliesi compresa la punizione, blu a Brunelli a Maremmani. Brunelli appena rientrato, così raddoppia dopo metà tempo sulla punizione, blu a Maremmani. In pochi minuti arrivano altri gol. Mattugini stende Piro: Montauti insacca la punizione del 3-0. Un minuto Brunelli vede la discesa di Nobili e lo serve al millimetro: il diagonale del numero 71 muore all’incrocio. Ninci con un tiro dalla distanza accorcia. Poi in 20 secondi il Castiglione segna ancora due volte. Piro da destra infila a fil di palo; Brunelli serve ancora Nobili davanti a Bandieri e il tocco è micidiale, 6-1. Piro prende il blu per un tocco su Alonso e lo stesso attaccante si vede parare la punizione. Alonso in power play segna il 6-2 al termine di una triangolazione che manda le squadre al riposo. Nella ripresa il Camaiore spinge e sul decimo fallo castiglionese ancora Alonso mette dentro su punizione, 6-3. In mischia Mattugini mette dentro il 6-4. Brunelli non trasforma per il Castiglione il decimo fallo del Camaiore. Niccolò Mattugini aggancia Brunelli e prende il blu, e l’azione costa il rosso a Simone Mattugini in panchina per proteste: Montauti non trasforma la punizione. Maremmani dopo un tiro dove chiedeva una punizione per essere stato spinto, sventola la stecca verso Montauti in ripartenza e si becca il cartellino rosso. Montauti questa svolta non sbaglia, 7-4. Brunelli completa la sua serata: Piro serve il capitano che in diagonale da destra insacca l’8-4. Sempre in power play Brunelli chiude i conti con il 9-4.



SERIE A2 GIRONE B

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 4-9

ROTELLISTICA CAMAIORE: Marco Bandieri, (Luca Iacopi); Mattia Raffaelli, Emiliano Brunelli, Niccolò Mattugini, Matteo Pardini, Bruno Eduardo Alonso Moreno, Matteo Ninci, Tommaso Tirinnanzi, Giacomo Maremmani. All. Alberto Orlandi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Francesco Cornacchini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Alessandro Saitta, Luigi Brunelli, Luca Mantovani, Lorenzo Nobili. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Massimo Nucifero di Viareggio.

RETI: pt (2-6) 5’51 e 13’38 pp Brunelli (C), 15’16 pp Montauti (C), 16’16 Nobili (C), 17’20 Ninci (RC), 18’51 Piro (C), 19’09 Nobili (C), 22’39 Alonso (RC); st 4’27 Alonso (RC), 7’39 Mattugini (RC), 14’58 pp Montauti (C), 17’45 e 22’09 Brunelli (C).

NOTE: espulsione definitiva per il dirigente Simone Mattugini (RC) e poi per Maremmani (RC).