Gli scarti d’autore di Rodolfo Lacquaniti a Firenze con la nuova mostra diffusa "Lo Scarto Rinasce"

Castiglione della Pescaia: Dopo "The Garbage Revolution", l’esposizione di arte contemporanea a firma di Rodolfo Lacquaniti all’interno dello storico Palazzo Medici Riccardi, Firenze accoglie la seconda tappa de La Biennale dello Scarto.



"Lo Scarto Rinasce" è il titolo della mostra diffusa che fino al 14 maggio si snoda in un percorso a tappe all'interno della città.

Per presentare le installazioni il bio-architetto artista ha organizzato per lunedì 6 maggio un viaggio esperenziale che partirà dal Complesso monumentale di Santa Croce dove è collocata "Sfera di Luce" per raggiungere Piazza Santissima Annunziata dove si trova "Mutamenti di Materia" fino ad arrivare a San Miniato al Monte per essere accolti da "Il Cristo".

La Biennale dello Scarto, il progetto artistico che riqualifica i rifiuti come materia per la realizzazione di opere d'arte, è patrocinata dalla Regione Toscana, e Castiglione della Pescaia, dove Rodolfo Lacquaniti ha realizzato il Giardino d'arte contemporanea Viaggio di Ritorno, che proprio in questi giorni ha inaugurato la nuova stagione di visite, è uno dei comuni sostenitori dell'iniziativa.

La Sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, esprime grande soddisfazione per il successo ottenuto dalla “Biennale dello Scarto” che nasce nel proprio territorio e che porta in luoghi bellissimi e significativi il nome del comune. Il Giardino Viaggio di Ritorno è uno dei parchi d’arte contemporanea riconosciuti dalla Regione Toscana e la filosofia con cui è stato creato coincide perfettamente con la politica ambientale sostenuta da anni dall'amministrazione comunale: l’economia circolare, il valore dello scarto e il riuso dei rifiuti.