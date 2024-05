Bullismo e Cyberbullismo, Rossi (FDI): “Ok a norma a tutela delle nuove generazioni”

Roma: "Con l’approvazione da parte della Camera dei Deputati della Pdl per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, abbiamo compiuto oggi un ulteriore passo decisivo nei confronti di due fenomeni che imperversano contro i nostri ragazzi, dove i numeri sono allarmanti e purtroppo in crescita esponenziale”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione bicamerale per l’Infanzia e adolescenza.



“Stiamo vivendo in una era, come quella digitale, dove la velocità delle informazioni è come un vortice che spesso risucchia tutto quello che ruota attorno ed espone le nuove generazioni, sempre più spesso, a minacce social e attacchi vari. Oggi, in Aula, in un clima di reciproca collaborazione e unità d’intenti, tutta la politica ha voluto dare un segnale forte contro questo fenomeno chiamato bullismo e cyberbullismo, con delle norme che si rivolgono soprattutto al disagio che regna nel mondo giovanile. Da un lato abbiamo puntato ad aggiornare la normativa vigente e, dall'altro, predisponendo strategie rivolte alla prevenzione, tutela, attenzione, ed educazione nei confronti dei giovani, in particolar modo se minori, siano essi vittime, siano essi responsabili di atti di prevaricazioni, violenza ed emarginazione nei confronti del prossimo. Con la consapevolezza che questa delicata tematica riveste nel mondo dei giovani, la normativa appena approvata diventa indispensabile per arginare fenomeni di prevaricazione e violenza”, conclude Fabrizio Rossi.