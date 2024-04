Gli incontri con Le Voci dell’Archeologia: i Musei Capitolini e la scoperta degli Horti Romani

Grosseto: Venerdì 26 aprile alle ore 16 presso l’Aula Magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori, 43 l’archeologa Francesca Ceci terrà la conferenza dal titolo I Musei Capitolini e la scoperta degli Horti Romani: trasformazioni e scoperte all'indomani di Roma capitale d'Italia, organizzato dall’Associazione Archeologica Maremmana in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano.



La conferenza illustrerà l'origine dei Musei Capitolini e come essi siano da sempre strettamente legati alla storia della città, con particolare attenzione ai ritrovamenti scaturiti dagli sterri e scavi eseguiti nel cuore dell'Urbe all'indomani della sulla proclamazione a capitale d'Italia nel 1871.

Francesca Ceci, laureata e specializzata in Numismatica greca e romana all’Università di Roma “La Sapienza”, è archeologa presso i Musei Capitolini. E’ membro dell’ICOM, della redazione scientifica della rivista Archeo, della Società Italiana di Storia delle Religioni. E’ Ispettore Onorario del Ministero e le Attività Culturali per parte del territorio dell’Etruria Meridionale, è membro delle Associazioni Archeotuscia di Viterbo e Terzo Millennio di Soriano nel Cimino, con le quali porta avanti progetti di divulgazione culturale, restauro e sensibilizzazione sul rispetto per il territorio. E' Cultore della Materia presso la cattedra di Storia Moderna presso l'Università della Tuscia. E' stata decorata con la Medaglia del Ministero della cultura e ricerca scientifica della Repubblica di Polonia per meriti scientifici e culturali.

Ha al suo attivo centinaia di articoli di carattere scientifico e divulgativo che spaziano dalla Protostoria al Diciottesimo secolo. Ha pubblicato volumi alcuni volumi l’Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, e ha curato numerosi convegni in Italia e all'estero. Svolge da decenni una intensa attività di divulgazione scientifica in Italia e all'estero.

La partecipazione è libera e gratuita.