Politica: La mozione NATI PER CORRERE di Carlo Calenda trionfa a Grosseto

Grosseto: Si è disputato sabato all'Hotel Granduca di Grosseto il congresso per l'elezione dei delegati provinciali all'assemblea nazionale di Azione. Per l'occasione le Mozioni a confronto erano due, la prima "Nati per Correre" a sostegno del segretario uscente Carlo Calenda, la seconda "Dipende da Noi" a sostegno della deputata Giulia Pastorella.

Il congresso ha avuto un' ottima partecipazione, che colloca il gruppo della Provincia di Grosseto come terzo della regione in termini di tesserati assoluti e il primo considerando il rapporto rispetto al numero di abitanti provinciali. Risultati che hanno fruttato per la prima volta l'elezione di due delegati all'assemblea nazionale.

Al termine dello scrutino è stata certificata una netta vittoria della lista "Nati per Correre" a sostegno di Carlo Calenda, rappresentata qui, dal capolista e Segretario Provinciale Francesco Grassi, affiancato dalla responsabile enti locali Felicia Ammendola, dall' ex assessore ai lavori pubblici di Grosseto Giuseppe Monaci e dal membro del direttivo provinciale Marina Valmarana.

La vittoria e' stata assegnata alla lista con circa il 70% delle preferenze totali, testimoniando così la stima è la piena fiducia dell'assemblea provinciale verso Calenda e i suoi rappresentanti locali.

Anche in Toscana a prevalere è stata la figura di Calenda, preferito dal 62,4% dei votanti contro il 36,3% di Pastorella e l'1,3% di schede bianche. A livello nazionale il divario si amplia ulteriormente fino a un 85.8% a favore di Calenda contro il 14.2%.

Felicia Ammendola: "Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro fatto sul territorio e di quanta partecipazione ci sia stata per il congresso. Impegno e passione ci hanno premiati, cosi' come il pragmatismo e gli ideali che caratterizzano Azione".

Giuseppe Monaci "Azione rappresenta un' area politica pragmaticamente riformista di cui c' è estremo bisogno ma che deve ancora esprimere il suo enormepotenziale. Non dobbiamo demordere, l' Italia ha bisogno di essere governata con una visione moderna e non da populismi o fanatismi ideologici che asfissiano ogni concreta prospettiva di crescita."

Francesco Grassi: "Abbiamo lavorato alacremente per questa vittoria. Non ci siamo risparmiati, come mai lo abbiamo fatto sin dalla nascita del partito che sono orgoglioso di rappresentare a Grosseto dal giorno zero. Di Azione e le sue battaglie c'è sempre più bisogno, lo testimonia il fatto che quest'anno per la prima volta abbiamo raddoppiato il numero di delegati nazionali e raggiunto il numero di tesserati più alto mai avuto in provincia. Insomma il buon lavoro paga e i risultati lo dimostrano. L'auspicio adesso è che il partito si rafforzi ulteriormente, si accettino i ruoli di minoranza e maggioranza senza riserve e ognuno interpreti il proprio ruolo con onore, nel pieno diritto di esprimere le proprie idee ma sempre all'interno di una prospettiva di dialogo, unità e crescita del partito. Siamo certi sarà così. Ora torniamo ad occuparci del territorio. Buon lavoro a tutti noi".