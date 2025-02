Attualità Confesercenti: Al via Corsi formativi gratuiti per chi cerca lavoro 17 febbraio 2025

17 febbraio 2025 132

132 Stampa

Redazione

Grosseto:- Ti piacerebbe fare un corso altamente formativo? Un corso che ti possa aprire le porte del mondo del lavoro? E se questo corso fosse anche gratuito? Non è un sogno, ma l'opportunità che ti offrono Confesercenti e Cescot Formazione con Grandi talenti, il progetto finanziato dalla Regione Toscana con l’obiettivo di promuovere l’attivazione e il miglioramento occupazionale dei giovani disoccupati ed inattivi del nostro territorio. I corsi spaziano in campi differenti: dall'animatore green, al barman, dal cuoco green, al settore pizza e finger food, alla sartoria. Si tratta di 17 percorsi totali, tutti pensati con le imprese e le associazioni per capire cosa chieda maggiormente il mercato del lavoro. Il primo gruppo di corsi si intitola “Sviluppa i tuoi talenti” e si orienta sul settore turistico. Sono cinque percorsi da 76 ore. • Competenze green in cucina • Servizi barman:accoglienza e vini • Pizza e finger food: esperienze gourmet • Competenze per animatore green • Vecchi mestieri e nuove prospettive: competenze per lavori sartoriali La seconda sezione è “Esercita i tuoi talenti”, per lo sviluppo delle competenze trasversali, digitali e relative al settore/territorio: tre corsi da 30 ore, quattro corsi da 50 ore, due corsi da 40 ore. • Esperienze in outdoor- gestire gli imprevisti (Hackathon) • Le competenze comunicative (Laboratorio teatrale) • Personal branding (Elevator Camp) • Impresa formativa simulata nel turismo (Impresa formativa simulata) • Digital Storytelling per il lavoro (Elevator Camp) • Sviluppo dell’espressione creativa (Laboratorio teatrale) • Impresa formativa simulata: creare e progettare per la sartoria e l’animazione (Impresa formativa simulata) • Esperienze in outdoor- territorio e le sue eccellenze (Hackathon) • Lavorare nella green e blue economy in Maremma (Barcamp) Infine “Accompagna i tuoi talenti”, attività individuali e life coaching. Tre percorsi individuali/individualizzabili da 30 ore • Job mentor e life coaching. I corsi sono interamente gratuiti per l’utenza. Possono accedere giovani 18-34enni disoccupati/e, inattivi/e. Per gli stranieri è richiesto il livello A2 della lingua italiana. Per info anche sulle date di scadenza dei singoli corsi: 0564 438809 oppure info@cescot.grosseto.it - lauracomparini@cescot.grosseto.it Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Confesercenti: Al via Corsi formativi gratuiti per chi cerca lavoro Confesercenti: Al via Corsi formativi gratuiti per chi cerca lavoro 2025-02-17T17:45:00+01:00 429 it Corsi formativi gratuiti per chi cerca lavoro: sono le figure ricercate dalle aziende PT2M /media/images/comparini.jpg /media/images/thumbs/x600-comparini.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 17 Feb 2025 17:45:00 GMT