Gli auguri di buon lavoro di Cp Grosseto alla nuova dirigenza dell'Us Grosseto

Grosseto: Un augurio di buon lavoro al nuovo amministratore delegato dell’Us Grosseto arriva dalla famiglia del Circolo Pattinatori. «Dopo una breve parentesi – scrive il presidente del Cp Stefano Osti - ci sono nuovamente degli grossetani in sella al Grosseto, l’augurio è che con la nuova dirigenza la squadra possa navigare quanto prima in acque tranquilli, per iniziare dal prossimo anno un cammino che riporti il Grifone nelle categorie che merita. Il più grosso in bocca al lupo dunque all'amministratore delegato Giovanni Lamioni e al presidente Antonio Fiorini».

Il Circolo Pattinatori Grosseto è legato a doppio filo con l’Usg Grosseto. Nelle scorse settimana Giovanni Lamioni ha acquisito l’azienda Edilfox, main sponsor della società biancorossa, con la quale è passata dalla serie B all’attuale terzo posto in classifica e alla Coppa Campioni.

Ma anche i vertici del Cp hanno importanti trascorsi nell’Usg. Il presidente Osti, dal 1974, a più riprese è stato segretario, procuratore speciale, amministratore, commissario, direttore generale del sodalizio biancorosso; il vicepresidente Ernesto Croci è stato il responsabile marketing nei primi anni dell’epoca Piero Camilli.

Giovanni Lamioni, che ha pubblicamente ammesso di non conoscere l’hockey, ha pubblicamente annunciato che continuerà a essere il main sponsor della società grossetana anche per il 2023 e chissà che il matrimonio, che tanti frutti ha dato, non possa continuare anche in futuro.