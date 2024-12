Gli auguri di Acat alle famiglie dei Club Alcologici Territoriali di Grosseto

Grosseto: Le famiglie dei Club Alcologici Territoriali di Grosseto si sono riunite giovedì 19 dicembre presso la Parrocchia di Roselle per la consueta assemblea di bilancio dell’attività svolta nell’anno 2024, che è stata ricca e ha attivato una vasta rete di rapporti e legami in città e fuori.

«Abbiamo auspicato un anno nuovo ancora più ricco di iniziative - dichiara il presidente Azelio Gani - volte a trarre ancora più famiglie grossetane fuori dai problemi correlati agli stili di vita dannosi (uso di bevande alcoliche, di fumo di tabacco, di sostanze stupefacenti, di azzardo, di cattiva alimentazione, di sedentarietà ecc.). Nell’anno 2024 le famiglie coinvolte hanno superato le trenta.

In questo momento tanto delicato, in cui l’umanità corre gravi rischi per la propria stessa sopravvivenza sul pianeta (guerre, crisi climatica, crisi sociale ed economica), riteniamo necessario inviare un sereno e forte messaggio di pace, di solidarietà e di civile convivenza tra tutte le persone e tutti i popoli.

Vogliamo allora ringraziare le persone, le associazioni, i servizi e gli enti con cui abbiamo attivato una fattiva collaborazione.

In primo luogo i sacerdoti e le parrocchie che ospitano tutte le settimane gratuitamente nei propri locali le riunioni dei nostri Club, in particolare Don Desiderio della Parrocchia della Santa Famiglia, Don Pierre della Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Roselle e Don Marco della Parrocchia dell’Addolorata. Senza di loro la vita dei Club sarebbe impossibile.

Poi ringraziamo della costante collaborazione il dott. Fabio Falorni, responsabile del SERD, e tutti i suoi collaboratori, medici e non, in particolare la Dott. Paola Valenziano, attiva nel Centro Alcologico Territoriale Funzionale e nei corsi per smettere di fumare. Ringraziamo anche il dott. Michele Dentamaro per aver reso possibile, insieme ai medici del SERD, la riapertura del Centro di informazione e Consulenza per i problemi correlati al consumo dell’alcol, fumo di tabacco, azzardo ed altri stili di vita rischiosi (ambulatorio 23 tel. 0564 483472, aperto tutti i venerdì dalle 9 alle 12).

Ringraziamo, inoltre, la Dott.ssa Edvige Facchi, responsabile della salute mentale grossetana, per la collaborazione nel tenere attivo il programma comunitario dei nostri dei Club.

Un grazie particolare va alle associazioni di volontariato che collaborano in maniera continuativa con i Club, in particolare l’Associazione OASI ODV, che ci ha aperto la Casa dell’Auto-Mutuo-Aiuto con i propri gruppi AMA per la salute mentale, e Cittadinanza Attiva con Maria Platter, che ci ha supportato molto. Ciò ci ha permesso di realizzare un fattivo partenariato in diversi progetti del CESVOT locale e regionale.

Infine ringraziamo gli Enti e le istituzioni locali per il loro supporto in questo grave momento di difficoltà sociale con la speranza di sviluppare con maggior forza il Centro di informazione e di consulenza ospedaliera del PO Misericordia e di portare a compimento il Progetto del Centro di Documentazione per gli stili di vita sani, oggi ospitato presso la sede dell’Associazione dei Club in Via Inghilterra 45».