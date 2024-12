Gli appuntamenti del fine settimana del Rockstar di Capalbio, si parte giovedì con giochi da tavolo

Capalbio: Ricca programmazione nel fine settimana del Rockstar di Capalbio. A partire da giovedì 12, con una serata all’insegna dei giochi da tavolo. Nel locale in località Poggetti nel comune della Piccola Atene, strada Casal Nuovo 2, si terrà un appuntamento a cura di Epica Eventi, associazione di Vasanello (Viterbo) che organizza una rassegna a base di giochi da tavolo che verrà anche riproposta tutti i giovedì. L’apertura del locale è alle 20.

Venerdì 13 sarà il turno del “Merging Beats Live”. Si partirà alle 20,30 con una cena con spettacolo di stand-up comedy insieme al comico Filippo Simoniello, in collaborazione con Roma Comedy Club. A seguire, dalle 22,30 i grossetani Mokabird scalderanno il palco con il loro open act a suon di rock, poi la scena sarà tutta per i Merging Beats, travolgente alternative rock band da Milano. La loro musica bilancia riff graffianti hard rock e metal con linee vocali potenti e melodiche, spaziando dal crossover viscerale a momenti più intimi e personali, con l’obiettivo di restare sempre autentici. Durante tutto il 2024 hanno portato in giro per l’Italia il nuovo album “Non avere paura” e si sono esibiti in apertura al Banco del Mutuo Soccorso al Porretta Prog Legacy e a Neil Zaza a Roma, vincendo inoltre il Bonefro Rock.





Il fine settimana andrà avanti sabato 14 con la “Punk Night”, con la musica dal vivo a partire dalle 22. Apriranno la serata i 580Brado, nuova band di Capalbio pronta al debutto, seguita dai Death Wishlist, gruppo viareggino che mischia alla perfezione l’irruenza punk-rock, l’attitudine dei primi Motorhead e le tinte hard degli Hellacopters.





Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 346.0857924.