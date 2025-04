Giuseppe Cederna in scena con “Otello” al teatro comunale “Rossella Falk”

Domenica 6 aprile, alle 18, a Tarquinia, lo spettacolo ispirato al cortometraggio di Pier Paolo Pasolini "Che cosa sono le nuvole"

Tarquinia: Il teatro comunale “Rossella Falk” domenica 6 aprile, alle 18, ospita “Otello”, con l'attore Giuseppe Cederna. Ispirato al cortometraggio di Pier Paolo Pasolini "Che cosa sono le nuvole", lo spettacolo è una rivisitazione teatrale che mescola l'opera shakespeariana con il genio pasoliniano, creando un'atmosfera di intensità e riflessione. Il cortometraggio di Pasolini è una sintesi dell'intera tragedia shakespeariana, condensata in soli venti minuti, con Domenico Modugno nei panni di un monnezzaro che, in un teatrino di borgata, getta via vecchie marionette.

Tra queste marionette, Totò interpreta Iago, mentre Ninetto Davoli è Otello, il quale non comprende appieno il ruolo che è chiamato a interpretante. Lo spettacolo teatrale riprende questa iconica visione e si sviluppa all'interno di una compagnia matura che, sulla scena, insegue i propri fantasmi. Un nuovo monnezzaro, incarnato da Cederna che veste i panni del demoniaco Iago, costruisce un labirinto psicologico, un intricato gioco mentale che guida il Moro verso la sua tragica fine. Qui, le parole, finte ma potenti, accendono le passioni autentiche, sfociando in un epilogo che non lascia scampo: la morte. E come sempre, nella tragedia pasoliniana, è la parola a prevalere, a dominare il destino dei personaggi. Con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Lucia Socci, Lorenzo Carmagnini, Riccardo Naldini, Elisa Proietti, lo spettacolo è una produzione Arca Azzurra, per la regia di Emanuele Gamba ed “Otello” è inserito nel cartellone promosso dal Comune di Tarquinia e dall'Atcl Lazio. I biglietti sono acquistabili anche al link https://shorturl.at/A4re8 . Il botteghino del teatro sarà aperto due ore prima della rappresentazione.