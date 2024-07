Giudi Parrini (FDI) interrogazione sindaco Roccastrada su cortile scuola C. Collodi di Sassofortino

Roccastrada: Questo il testo dell'interrogazione presentata dal consigliere comunale di "Centrodestra per Roccastrada", componente di Fratelli d’Italia Giudi Parrini.





"Premesso che:

Il cortile della scuola C. Collodi in via Cavour a Sassofortino si trova in stato di inagibilità settembre 2023;

Tale situazione rappresenta un grave disagio per gli allievi che si trovano costretti a trascorrere le 8 ore di attività didattiche e ricreative esclusivamente al chiuso;

L'inagibilità del cortile scolastico ha un impatto negativo sulla qualità dell'offerta formativa, impedendo l’ attività didattica all'aperto e la socializzazione tra gli alunni.

Anche l'ingresso principale della scuola risulta inagibile e, da anni, è stato disposto l'utilizzo di un ingresso secondario per l'accesso alla scuola. Sono state effettuate diverse segnalazioni all'amministrazione comunale, ma ad oggi non è stato ancora fornito alcun riscontro concreto in merito alle tempistiche e alle modalità di risoluzione del problema.

Per quanto esposto sopra chiedo di sapere:

quali sono le cause dell'inagibilità del cortile e dell’ingresso della scuola.

quando è prevista la messa in sicurezza e la riapertura dei suddetti;

quali interventi saranno effettuati per risolvere definitivamente il problema;

se sono stati stanziati i fondi necessari per il ripristino del cortile e dell’ingresso e, in caso affermativo, a quanto ammontano.

In attesa di una sollecita risposta porgo Distinti Saluti". Il consigliere comunale di Centrodestra per Roccastrada componente di Fratelli d’Italia Giudi Parrini.