Attualità Giovedì 10 ottobre al via la nuova stagione degli Aperitivi letterari al Polo Le Clarisse 9 ottobre 2024

9 ottobre 2024

Torna la rassegna promossa dall’associazione Letteratura e dintorni: si parla di libri con la degustazione di vini de Le Pupille

Grosseto: Nella Chiesa dei Bigi al Polo culturale Le Clarisse torna l’appuntamento con gli Aperitivi letterari, una rassegna organizzata dall’associazione Letteratura e dintorni con la struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura. Nell’occasione, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione di vini dell’azienda Le Pupille: il biglietto d’ingresso costa 5 euro e include la possibilità di visitare il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti; i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com. Giovedì 10 ottobre alle 18.30 la protagonista sarà Laura Maria Gabrielleschi con il suo libro “Vado a memoria", edito da Industria & Letteratura. A presentare l’evento ci sono la dottoressa e scrittrice Fulvia Perillo e lo scrittore Paolo Pisani. “Vado a memoria” è una raccolta di versi che indagano la condizione umana nei suoi stati di emotività più alta: felicità perduta, illusioni cadute e assenze ingombranti sono alcuni dei temi toccati nell’opera. Laura Maria Gabrielleschi, nata a Lucca, vive da anni a Grosseto dove svolge attività di promozione culturale. Di lei si sono interessati alcuni fra i maggiori poeti e critici del secondo Novecento: «Nulla è già stato detto, per lei.Tutto è nuovo, anche il dolore, anche il fatale attraversamento della vecchiaia» riferisce lo scrittore e giornalista Roberto Pazzi sulla scrittrice. Con la prefazione di Dario Bellezza e Franco Loi, pubblica alcuni libri di poesia, tra i suoi scritti: La casa degli anni (Roma, 1994), Amore allo specchio (Como, 1995), Dialogo con la madre (Foggia, 1998), Inizio senza nome (Rovereto, 2003). È vincitrice di importanti premi di poesia, fra cui il Montale 1997. Seguici



