Giovanni Maria Flick ha presentato in anteprima il suo ultimo libro ‘Il Giudice e l’Impresa. Economia e Diritto: un rapporto difficile’

Grosseto: La Sala Mirto Marraccini di Banca Tema ha ospitato la presentazione, in anteprima nazionale, del libro di Giovanni Maria Flick ‘Il giudice e l’impresa. Economia e Diritto: un rapporto difficile’. Alla presenza dei vertici di Banca Tema e delle autorità locali, Giovanni Maria Flick – Ministro della Giustizia durante il governo Prodi nel 1996 e giudice della Corte costituzionale nel 2000, che ha presieduto nel 2008 – ha presentato il volume dedicato al ruolo del Diritto nell’attuale panorama dei cambiamenti tecnologici ed ambientali. Il libro segue la pubblicazione del precedente ‘Un patto per il futuro’, entrambi editi da Il Sole 24 Ore. Due riflessioni che analizzano le sfide del diritto e dell’economia nel nostro Paese e che tracciano il percorso da seguire per un sistema più equilibrato tra libertà economica, utilità sociale, tutela dell’ambiente e progresso tecnologico. ‘Ho cercato di svolgere un discorso di ampio respiro per sottolineare l’importanza di una transizione culturale al fine di orientare quelle digitale ed ecologica, entrambe inevitabili - scrive Flick nel suo ultimo libro -. La sfida è prima di tutto culturale. Si tratta di ricostruire il rapporto tra persona e società; tra libertà e sicurezza; tra eguaglianza e solidarietà; tra etica e tecnologia’. ‘In un contesto socio economico complesso come quello attuale, le riflessioni del professore Giovanni Maria Flick ci aiutano a fare chiarezza sul ruolo e sulle responsabilità che le imprese hanno nei confronti della collettività - dichiara il presidente di Banca Tema Francesco Carri –. Ci fa piacere ospitare l’evento in anteprima nazionale, consapevoli dell’importanza che le nostre banche di credito cooperativo ricoprono nel processo di transizione verso un futuro che sia più sostenibile per tutti’. Seguici



