Giovanissimi regionali under 15, la formazione grossetana perde contro Oltrera

Grosseto: Se fosse finita in parità nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Quella contro l'Oltrera 1961 è stata una partita molto combattuta a centrocampo, con poche conclusioni in porta da tutte e due le squadre. L'equilibrio è stato spezzato da un rigore su un presunto fallo in area di Roggiapane, commesso ai danni di Del Gronchio, molto contestato dai giovani biancorossi. Al 15' del primo tempo, Cogliano realizza il “Penalty” spiazzando Cazacu. Poche le conclusioni per tutta la durata della gara. L'arrembaggio dei grossetani arriva nel corso del secondo tempo, ma non porta al pareggio. Risultato, che forse sarebbe stato più giusto in un confronto giocato alla pari contro la squadra avversaria.



U.s.Grosseto 1912 – Oltrera 1961 0-1

Marcatori: Pt. 15' Cogliano (Ol) (R)

U.s Grosseto 1912: Cazacu, Niccolini R, Fiore, Roggiapane, Pascolini (Frediani), Mussio, Margiacchi, Betti, Gigli, Berardone (Chelini), Rossi (Agresti). A disposizione: Niccolini L, Loreti, Limosani, Del Chiaro. Allenatore: De Masi

Oltrera 1961: Bracali, Nieddu, Cogliano, Gambacciani, Malacarne, Gigli, Cecchinato (Giuli), Sammuri, Tarantino (Bonsignori), Del Gronchio, Fanteria (Diop Serigne). A disposizione: Baldini, Ferrini, Krashiqui, Giannini. Allenatore: Nuti

Ammoniti: Mussio (Gr),Betti (Gr),Gigli (Gr),Cogliano (Ol)

Arbitro: Babbanini della sezione di Grosseto