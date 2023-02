Giovanissimi regionali under 15, 3-0 del Grosseto su Livorno

Grosseto: Arriva finalmente la prima vittoria del 2023 per i giovani biancorossi under 15. I ragazzi di mister De Masi, fanno il pieno, al termine di una partita giocata con decisione e carattere. I maremmani, si riversano nella metà campo della Portuale non concedendo ripartenze alla formazione avversaria.



All'11' Napolitano recupera un pallone sulla tre quarti livornese e con un bel tiro scheggia il palo alla sinistra di Mazzetti. Al 15' arriva la prima sortita offensiva della Portuale. Pini contrastato da Napolitano cerca di entrare in aria di rigore. Cazacu esce e rimedia un ginocchiata in piena fronte. Il portiere grossetano viene portato in ospedale per i controlli. La partita riprende dopo 25' e Di Fraia imbeccato da Vongher entra in aria e con un bel tiro in diagonale supera Mazzetti per l'uno a zero. La partita prosegue fino alla fine del primo tempo con il Grosseto alla ricerca del secondo goal e con il pensiero a Cazacu. Nel secondo tempo la Portuale cerca di riportarsi in parità e nei primi minuti si vede una squadra vogliosa di fare bene, ma all'11' una punizione battuta magistralmente da Berardone regala il doppio vantaggio ai biancorossi. Sulle ali dell'entusiasmo il Grosseto continua ad attaccare. Margiacchi entra in area, ma prima di calciare viene messo giù. E' calcio rigore che Di Fraia alza sopra la traversa. La partita va avanti tra belle azioni di gioco e le sostituzioni, quando il solito Margiacchi arrivato in area in aria si trova la palla tra i piedi per calciare a rete, ma viene messo di nuovo a terra. Secondo rigore per i giovani grossetani. Niccolini R. dal dischetto non sbaglia. E' il tre a zero per i padroni di casa e la partita finisce qui. Ottima prova dei giovani di mister De Masi, che dedicano la loro prima vittoria del 2023 al portiere Cazacu, con l'augurio di un pronta guarigione e di rivederlo presto in campo.

U.s.Grosseto 1912- A.s.d.Portuale Livorno 3-0

U.s.Grosseto 1912: Cazacu (Niccolini L.), Niccolini R., Fiore, Napolitano, Chelini (Del Chiaro), Roggiapane (Mussio), Margiacchi ,Vongher, Di Fraia (Loreti), Berardone (Pascolini), Frediani (Agresti). A disposizione Betti. Allenatore De Masi

Asd Portuale Livorno: Mazzetti, Chicca (Francalacci), Sofia, Frediani (Barbaro), D'AchillE, Graessel Pini, Sargenti, Ambrosini (Baldini), Riva, Felicetti. A disposizione Cicorelli. Allenatore Cavallini

Arbitro: Schiano Cristian

Marcatori: 18' Pt. Di Fraia (Gr), 11' St. Berardone (Gr), 34' St. Niccolini R. (Gr) (r.)

Ammonizioni: Riva (P.l.)