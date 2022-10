Giovani. A Siena una giornata dedicata a lavoro, sostenibilità e inclusione

Firenze: Una giornata sui principali programmi e progetti utili per acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro ‘green’. E' "Lavoro, sostenibilità, inclusione - Just now just transition", il titolo dell'iniziativa organizzata da Regione Toscana, GiovaniSì, Anci Toscana e Fondazione Polo Universitario grossetano, che si svolge a Siena, venerdì 28 ottobre dalle 8.30 alle 13 presso la Camera di commercio (piazza Giacomo Matteotti, 30).

Le conclusioni sono affidate all'assessora all'istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini. Trasformare la lotta al cambiamento climatico in un’occasione di sviluppo sostenibile è un imperativo globale. Ma per garantire una transizione giusta e inclusiva ad un nuovo modello di crescita, è necessario ideare e mettere in atto soluzioni che rendano tutti ugualmente in grado di parteciparvi ed esserne protagonisti. Questo vale soprattutto per i gruppi di persone più vulnerabili, come i giovani che non sono in un percorso di studio o di formazione o di lavoro, i cosiddetti NEET. La giornata è dedicata a loro perché possa fornire stimoli e liberare il loro potenziale in attività che abbiano un impatto positivo sull’ambiente.