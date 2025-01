“Giovani in musica” con il piano recital di Sebastian Emilio Suvini

Giovedì 23 gennaio nell'aula magna del Polo Bianciardi il terzo appuntamento stagionale con il festival di Agimus diretto dal maestro Gloria Mazzi

Grosseto: Il piano recital di Sebastian Emilio Suvini è il terzo appuntamento stagionale del festival “Giovani in musica”, giunto alla quarta edizione e organizzato da Agimus Grosseto nell'ambito del progetto “Attraverso i suoni” con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio dell'assessorato al Sociale del Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione CR Firenze e Castagneto Banca 1910. Il concerto è in programma giovedì 23 gennaio alle ore 18 nell'aula magna del Polo Bianciardi, con ingresso gratuito. Il programma prevede l'esecuzione della “Sonata in Ki bemolle maggiore Hob. XVI:49” di Haydn e del “Quattro Improptus op. 142” di Schubert.

Sebastian Emilio Suvini, 19 anni, è nato in una famiglia di musicisti e ha iniziato lo studio del pianoforte e del violino all’età di quattro anni. Si è formato in pianoforte con Marco Gaggini al Centro studi Musica & Arte di Firenze e ha studiato violino con Duccio Ceccanti alla Scuola di musica di Fiesole. Sta proseguendo lo studio del pianoforte, della direzione d’orchestra e della fenomenologia musicale con Christa Bützberger a Perugia. Dal 2020 fa parte del quartetto Enigma, con cui ha partecipato a festival internazionali come il Livorno Music Festival e il Fortissimissimo Amici della musica, oltre ad aver ricevuto una borsa di studio per i migliori allievi della Scuola di musica di Fiesole. Ha partecipato a masterclass di pianoforte con Christa Bützberger, Anna Malikova, Lilya Zilberstein, Pavel Gililov e Matteo Fossi. Ha vinto il primo premio al Concorso pianistico internazionale di Arona (2022) e al concorso Premio Crescendo di Firenze (2022). È stato selezionato all’interno del progetto “Attraverso i suoni” 2024/2025 che promuove la carriera dei migliori giovani musicisti in Toscana.

