Giovani imprenditori maremmani: Un faro di speranza in un mare di difficolta’

L’esempio di Andrea Greco, lo ‘chef senza glutine’ che adesso lancia sul mercato anche la birra artigianale per celiaci

Grosseto: In un contesto economico estremamente sfidante, caratterizzato da aumenti vertiginosi dei costi delle materie prime, una pressione fiscale opprimente e complicazioni burocratiche, la provincia di Grosseto continua ad offrire esempi di resilienza, innovazione e internazionalizzazione da parte di alcuni dei suoi giovani imprenditori. Coraggiosi protagonisti dell'economia locale che non si arrendono di fronte alle difficoltà, dimostrando una straordinaria capacità di progettualità e intraprendenza.





“Nonostante il periodo difficile, i nostri giovani imprenditori continuano a reinventarsi, proponendo nuovi prodotti e soluzioni per il presente e per il futuro – afferma Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - Rappresentano il vero spirito imprenditoriale, quello che non si lascia schiacciare dalle avversità ma anzi le supera con determinazione e creatività. Sono imprenditori che non si accontentano dei primi risultati ottenuti, ma guardano sempre avanti, animati dalla voglia di creare ed esplorare continuamente nuove frontiere. E sono orgogliosa che molti di loro abbiano scelto proprio Confcommercio quale partner tecnico e sindacale di supporto”.

Tra i brillanti esempi di dinamismo imprenditoriale spicca Andrea Greco, chef e ‘maestro del gluten-free’, fondatore del ristorante e pasticceria 'Il Carrettino', punto di riferimento per la cucina senza glutine a Grosseto. Oltre alla gestione del suo locale, Andrea tiene corsi di formazione in tutto il mondo, condividendo le sue tecniche innovative di cucina gluten-free. Ha sviluppato e commercializzato ben 24 tipi di mix per preparazioni gluten-free, permettendo la produzione di una vasta gamma di prodotti da forno. Nonostante il successo ottenuto e le molteplici attività avviate, Greco non si ferma e oggi lancia sul mercato una nuova birra artigianale senza glutine che porta proprio il suo nome: "Andrea Greco". Si tratta di una Belgian Ale prodotta a Prato da un birrificio che segue scrupolosamente le indicazioni dello chef Greco. La produzione avviene con ingredienti classici tra cui il malto d'orzo, ma grazie a un accurato processo di idrolisi, il glutine viene eliminato, garantendo una birra sicura per i celiaci e per tutti coloro che preferiscono evitare il glutine.

“Andrea Greco è l'esempio perfetto della dinamicità degli imprenditori della Maremma – riprende Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - Siamo orgogliosi di sostenere e promuovere questi talenti, che non solo contribuiscono alla vitalità del nostro territorio, ma rappresentano un faro di speranza e un modello di ispirazione per tutti”.