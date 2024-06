Giovani Democratici Grosseto: “Pessima condotta del sindaco Vivarelli Colonna”

Grosseto: “Condividiamo appieno la preoccupazione espressa dal PD riguardo alla condotta imbarazzante e fuori luogo del sindaco di Grosseto. La cosa più preoccupante è l'enorme consenso che questo atteggiamento sta raccogliendo tra i giovanissimi, i quali rischiano di essere abbindolati dall'idea che lavorare "fuori dagli schemi" in una carica pubblica sia "figo" e privo di conseguenze politiche e sociali.



È fondamentale sensibilizzare i giovani sulla gravità di tali comportamenti. Quello che vediamo non è un uomo onesto che si batte per la città, ma piuttosto un abuso di potere che disonora i valori della politica italiana. Se la frase della Meloni "alzatevi rega" riesce ancora a fare scandalo, nel contesto grossetano atteggiamenti simili passano inosservati. La gente, e soprattutto i giovanissimi, deve capire perché questi comportamenti sono sbagliati e dannosi per la nostra comunità”, conclude Cosimo Garofalo, segretario comunale dei Giovani Democratici Grosseto.