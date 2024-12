Attualità "Giornate del Diritto e delle Professioni". Un incontro per parlare di diritti dei contribuenti 11 dicembre 2024

Grosseto: Venerdì 13 dicembre alle ore 15 inizia al Polo Universitario Grossetano una nuova edizione delle Giornate del Diritto e delle Professioni. Si tratta di una iniziativa formativa che ormai da molti anni vede la collaborazione tra la Fondazione Polo Universitario Grossetano, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed i locali ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori commercialisti e revisori contabili, i cui rappresentanti si confrontano su temi di attualità giuridica che coinvolgono, trasversalmente, le rispettive competenze. Anche in questa edizione, che spera di replicare il successo di quelle precedenti, è previsto un programma di grande interesse e la presenza di qualificati relatori. La prima giornata sarà dedicata alla recente riforma dello Statuto del contribuente che contempla una serie di principi e di istituti che incidono in maniera significativa sulle dinamiche di attuazione del rapporto tributario. A coordinarla il Prof. Filippo Dami che, insieme alla Professoressa Maura Mordini ha la responsabilità scientifica del progetto del quale è stato l'ideatore insieme alla Fondazione Polo Universitario Grossetano ed al Comando Provinciale della GdF che, con il comandante Nicola Piccinni, ha assicurato anche quest'anno un costante ed entusiastico supporto unitamente agli Ordini degli Avvocati e del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ne discutono il Tenente Colonnello Giovanni Carotenuto, Comandante del Gruppo di Grosseto della Guardia di Finanza, gli Avvocati Giuseppe Ferrara e Barbara Ianniello ed il Professor Michele Morelli dell'Università di Siena. Le giornate proseguiranno nel 2025 con il seguente calendario: 24 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile e 9 maggio. L'evento riconosce i crediti formativi agli iscritti agli albi professionali partecipanti. La partecipazione è libera e gratuita.



