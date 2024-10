Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: visite guidate e laboratori al MuVet

Castiglione della Pescaia: Domenica 13 ottobre si festeggia l’11° edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@MU).



Una giornata per la cultura, per l'arte e per le famiglie che potranno godere di visite didattiche, giochi a tema e iniziative speciali nei musei del proprio territorio.

Il tema scelto quest’anno per Famu 2024 è "Un Museo Green".

Al MuVet di Vetulonia il programma della giornata è ricco di appuntamenti.

Alle 10:30 laboratorio multisensoriale per bambini dai 3 ai 6 anni dal titolo “Verde, rosso, nero e argento”. Sarà possibile toccare con mano le materie prime utilizzate nell’antichità per realizzare i meravigliosi oggetti conservati nelle vetrine e cercare di scoprire in che modo la natura e l’ambiente sono rappresentati attraverso i reperti conservati in museo. Che materiali usavano gli artigiani e gli artisti di Vetulonia 2700 anni fa? Quale era il rapporto tra uomo e ambiente?

Alle 15:30 “La scrittura degli Etruschi. Basta poco per comunicare!”, un laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni sulle antiche tecniche di scrittura.

Partendo dalla storia del grande alfabetario in pietra, utilizzato più di 2400 anni fa per apprendere lettura e scrittura, si imparerà a comprendere le iscrizioni e a scrivere in etrusco utilizzando materiali semplici e di riciclo come argilla, timbri e una speciale tavoletta di cera.

Durante la giornata sarà possibile visitare la mostra temporanea “Il Ritorno del condottiero”.

I laboratori sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria. Per tutti i partecipanti, bambini e accompagnatori, tariffa speciale di ingresso al Museo di 1,00 euro.





Info e prenotazioni: 0564 927245 / 0564 948058 - museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it