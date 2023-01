Giornata di Nordic Walking a Cala Martina, Cala Violina e Cala Civette

Scarlino: Domenica 15 gennaio, dalle 9:30 alle 16:00 escursione, con dimostrazione della camminata corretta col Nordic Walking, alla scoperta delle spiagge più belle del territorio, Cala Martina, Cala Violina, Cala Civette.



Ad organizzarla l'ASD Nordic Walking Grosseto, operativa da alcuni anni svolge attività sportiva non agonistica a Grosseto, Massa Marittima e Castagneto Carducci.

E’ una disciplina della FIDAL, riconosciuta dal CONI, che si svolge a cielo aperto, all’infuori di impianti sportivi, in luoghi immersi nel verde; zone in campagna che sono le nostre palestre naturali.

Quali sono i benefici del Nordic Walking?

Esso permette di allenare circa 600 muscoli, ovvero quasi il 90% del nostro corpo: infatti, consente di rafforzare braccia e spalle, migliora la postura della schiena e tonifica glutei e addominali, oltre a migliorare la circolazione di tutto il corpo e ad avere effetti positivi sulla vitalità mentale.

Qual è la tecnica del N.W.?

Il movimento è simile alla normale camminata facendo però oscillare dalle spalle le braccia con i gomiti dritti. Le braccia e i piedi vengono mossi avanti e indietro in alternanza, rispettivamente la gamba sinistra e il braccio destro, la gamba destra e il braccio sinistro.

Come vestirsi per fare nordic walking?

Ti consigliamo di usare vestiti tecnici e aderenti per favorire l'allontanamento del sudore e diminuire la quantità d'aria presente tra la pelle ed il tessuto. Evita di indossare capi di cotone in quanto assorbono il sudore e raffreddandosi molto velocemente, provocano una sensazione sgradevole.

In definitiva cos'è il nordic walking e perché si chiama così?

«Il nome proviene dalla Finlandia, dove questo sport è nato, perché quando la neve non c'era gli sciatori finlandesi camminavano coi bastoncini a passo regolare. La camminata nordica impiega l’uso attivo di bastoncini per spingere il corpo in avanti durante la fase di andatura, determinando una maggiore attivazione della muscolatura della parte superiore del corpo. Questo movimento di spinta determina un maggiore dispendio delle risorse energetiche rispetto ad un’andatura senza l’ausilio delle bacchette. Studi scientifici dimostrano che la camminata nordica apporta molti benefici per la salute in soggetti sani, soggetti in sovrappeso e persone affette da patologie croniche. È stato dimostrato scientificamente che programmi di allenamento che prevedono la pratica del NW migliorano la capacità cardiorespiratoria e del profilo lipidico, riducendo il peso corporeo e il dolore cronico in soggetti con patologie. I bastoni per la camminata nordica hanno impugnature con laccioli speciali, una specie di guanto senza dita che permette di trasmettere la spinta attraverso il lacciolo stesso, evitando di dover stringere l'impugnatura e quindi riducendo anche il lavoro delle articolazioni del polso e dei tendini della mano in genere. I bastoni per la camminata nordica sono dotati di inserti rimovibili in gomma per impiego su superfici dure e in metallo per impiego su terreno, sabbia, neve e ghiaccio. La maggior parte dei bastoni è realizzata in materiali leggeri come alluminio, fibra di carbonio, o materiali compositi».

Per la camminata di domenica 15 gennaio il costo è di 5€ per gli iscritti alla nostra ASD, 8€ per gli altri partecipanti, i bambini sotto i 12 anni pagano solo 4€ per l’assicurazione (la quota comprende assicurazione, uso bastoncini, istruttori NORDIC WALKING 2P/B)

DA SAPERE

partenza con mezzi propri da Grosseto in via Grieg 1 alle 9.30 (ritrovo ore 9.15). Per chi vuole, alle ore 10.20, ci troviamo al parcheggio del Puntone di Scarlino (inizio sentiero per CALA VIOLINA)

cerchiamo di organizzare gli equipaggi auto in modo da usare pochi mezzi; si raccomandano i partecipanti trasportati di contribuire alle spese del carburante

consegna dei bastoncini e inizio percorso (itinerario facile, complessivamente circa 12 km)

consigliamo una buona scorta di acqua, pranzo al sacco, scarpe da ginnastica basse e comode

i partecipanti non iscritti devono comunicare alcuni dati personali entro venerdì 13 gernnaio per poter approntare il modulo per l'assicurazione

si prega di prestare attenzione alla raccolta dei rifiuti e possibilmente di lasciare gli ambienti frequentati meglio di come li abbiamo trovati

Info e prenotazione Fabio 329 44 90 546

L’evento sarà rimandato ad altra data se le condizioni meteo non lo permettono Mostra meno.

L’ASD Nordic Walking Grosseto ha come presidente l’Avv. Claudio Miele ed un C.D. di 5 membri; ma soprattutto tecnici federali sempre presenti nelle camminate che, per il versante grossetano, sono Fabio Meini e sua moglie, Elena Caprai; mentre per Castagneto Carducci sono Michele Bimbi e Daniela Camberini. L’ASD ha circa 40 tesserati, di tutte le età.

Le camminate di solito si svolgono il lunedì e il venerdì, ma spesso vengono organizzati eventi domenicali nei dintorni: il prossimo è a Talamonaccio, per cui chi volesse approfittare di questo evento, ma anche per iscriversi, può farlo chiamando Fabio Meini al n. 329 4490546.