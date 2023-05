Sport Giornata di festa con passaggio di cintura per gli atleti di Judo Grosseto Sakura 30 maggio 2023

Redazione Grosseto: Al Judo Grosseto Sakura si è conclusa la stagione 2022/2023 con il passaggio di cintura dei suoi atleti, eseguendo sia le prove pratiche che teoriche gli atleti che sono stati promossi alla cintura superiore sono: Cinture Gialle: Olga Grandini, Tommaso Aldi, Michele Robustelli, Edoardo Xhafa, Matteo Termite, Lorenzo Di Guardo, Francesca Polo, Robert Baranetskyy, Roberto Pisapia, Sofia Tiberi, Dominique Pellegrini, Andrea Robustelli; Cinture Arancioni: Samuel Jimenez, Miryam Di Guardo, Manuel Iannaco, Edward Bularga, Cesare Lucchetti, Lavinia Sprinceana, Ilinca Pitel, Giammarco Barraco, Niccolò Stefanini, Manuel Mazzetti, Elettra Fuligni, Nikita Foiu; Cinture Verdi: Tudor Glutnic, Lorenzo Bruni, Caterina Chipa, Edward Baranetskyy; Cinture Blu: Gabriele Foiu, Manuel Cirlan, Nicola Glutnic; Cinture Marroni: Sergiu Sprinceana, Marco Bastianini, Elismo Pesucci, Riccardo De Gregorio, Sofia Fuligni, Eduardo Foiu, Alessandro Bularga, Michael Mazzetti, Maxim Pitel, Alessandra Piatto; I Maestri Gino Peccianti, Mauro Galeotti e gli allenatori Stefano Mazzetti, Giovanni Battaglia e Gianluca Pogorelli si congratulano per gli ottimi risultati dei loro atleti. Al termine degli esami è stato premiato il Maestro Benemerito 5 Dan Gino Peccianti, con una targa da parte dei veterani dello sport, “Una vita per il Judo” consegnata dal colonnello Termite del centro quadrupedi.

