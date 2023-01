Giornata della Memoria. Le iniziative nei circoli Arci

Grosseto: Per la giornata della memoria anche i circoli Arci si mobilitano per commemorare le vittime della Shoah.

A Manciano, venerdì 27 gennaio alle 17.30, presso la sede del circolo Arci (via Marsala, 103) si parlerà dell'attualità della giornata della memoria. Dopo il saluto del prof. Giacomo Riva, consigliere del Circolo, ci sarà un'introduzione al tema dell'attualità della memoria a cura del prof. Marco Savelli, docente di storia e filosofia. L'iniziativa, ad accesso libero e gratuito, è organizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale "Antonio Morvidi".





A Bagno di Gavorrano e a Tatti, invece è prevista la proiezione del documentario "Il senso di Hitler" di Petra Epperleine e Michael Tucker. Distribuito da UCCA tramite Wanted Cinema, il documentario sarà proiettato al circolo Arcinprogress di Bagno di Gavorrano alle 18 e alle 21 al circolo Arci di Tatti.



L’ascesa del suprematismo, la “normalizzazione” dell’antisemitismo, l’onda negazionista. Girato in nove Paesi, il film ripercorre l’ascesa al potere e i crimini commessi dal punto di vista di storici e scrittori che esaminano l’impatto che ha avuto, e che continua ad avere oggi, l’ideologia violenta di Hitler sulla società. Un interrogativo provocatorio sul fascino della nostra cultura per Hitler e il nazismo sullo sfondo dell’attuale ascesa della supremazia bianca, della normalizzazione dell’antisemitismo e dell’arma della storia stessa. Il film esplora i miti e le idee sbagliate della nostra comprensione del passato e il difficile processo di venire a patti con esso in un momento della nostra storia in cui sembra più urgente che mai.