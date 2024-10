Giornata degli Animali: Enpa lancia campagna affidi temporanei

Il 5 e 6 ottobre, volontari in oltre 100 piazze italiane

Roma: Questo weekend torna la Giornata degli Animali Enpa, dedicata quest’anno agli affidi temporanei, un tema cruciale per migliorare il benessere degli animali in attesa di una famiglia definitiva. Il 5 e il 6 ottobre, i volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali saranno presenti in oltre 100 piazze italiane con numerosi eventi, attività, banchetti e presenteranno la campagna "Adoption Box” sugli affidi temporanei. Inoltre torna anche quest’anno dal 1 al 31 ottobre la piazza virtuale su Amazon.it, con Radio Kiss Kiss media partner.



Il concept della campagna Enpa gioca provocatoriamente sul concetto dei cofanetti regalo, ormai famosi per offrire esperienze di vario tipo. Ma le "Adoption Box" Enpa non sono regali, non sono attività da fare tra un impegno e l’altro o da regalare ad un compleanno, sono piuttosto strumenti divulgativi per incuriosire e invitare le persone a scoprire un’esperienza intensa, significativa, profonda e impattante: l’affido temporaneo. Accogliere temporaneamente un cane o un gatto può trasformare profondamente la prospettiva e la consapevolezza delle persone, offrendo al contempo agli animali un'opportunità concreta di trovare una casa definitiva. Inoltre, chi aderirà alla campagna Enpa riceverà il supporto di Ultima Pet Food, che fornirà il cibo per l'animale, e una copertura assicurativa di responsabilità civile per l’intera durata dell’affido.

Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa, afferma: "Trovare buone adozioni è sempre più difficile, poiché spesso manca una piena consapevolezza di cosa significhi prendersi cura di un animale. Con gli affidi temporanei, vogliamo da un lato colmare questa mancanza, offrendo alle persone un’opportunità coinvolgente e trasformativa, e dall’altro dare agli animali maggiori possibilità di prepararsi al meglio per la loro futura casa definitiva. È un'esperienza che permette di fare una vera differenza nella vita degli animali, vivendo al contempo un percorso profondamente ricco e significativo.”

Cos’è l’affido temporaneo?

Gli affidi temporanei sono una forma di volontariato fondamentale per migliorare il benessere degli animali in attesa di adozione definitiva. Ma cosa significa, esattamente? In pratica, consiste nel prendersi cura di un animale per un periodo limitato, ospitandolo in casa propria fino a quando non trova una famiglia permanente. Questo passaggio è importante perché permette all’animale di vivere in un ambiente domestico, riducendo lo stress rispetto alla vita in rifugio.

Perché sono importanti gli affidi temporanei?

Quando un animale viene adottato, cambia completamente ambiente e deve adattarsi a nuovi odori, spazi e persone. Questo può essere molto stressante. L’affido temporaneo lo aiuta a fare esperienze positive in casa, abituandolo a una vita familiare e riducendo il rischio di comportamenti problematici che potrebbero farlo tornare indietro. In altre parole, l’affido temporaneo prepara l'animale per l’adozione definitiva, abbassando il livello di stress legato a questo passaggio.

Chi può fare un affido temporaneo?

L’affido temporaneo è adatto a chiunque voglia aiutare un animale, anche senza impegnarsi in un’adozione definitiva. È perfetto per le famiglie che vorrebbero avere un’esperienza con un animale ma non sono pronte a un impegno a lungo termine. Attraverso l’affido, si può fare la differenza nel periodo più delicato della vita di un animale, che va dalla permanenza in rifugio fino all’arrivo in una nuova casa.

Come funziona l’affido temporaneo?

Per partecipare, c'è un iter simile a quello di un'adozione definitiva: si valuta l’idoneità della famiglia e dell’ambiente, per garantire il benessere dell’animale. In alcuni casi, come le emergenze legate ai cuccioli o agli animali con bisogni speciali, l’affido temporaneo permette di alleggerire il carico dei rifugi, garantendo agli animali cure e attenzioni costanti in un ambiente più sereno. Inoltre, durante l’affido si può contribuire al miglioramento del loro comportamento, rendendoli più adottabili.

Non c’è il rischio che l’animale si affezioni e soffra?

Al contrario, l’affido temporaneo aumenta in maniera significativa le possibilità di adozione definitiva per l’animale. Non solo perché chi lo accoglie in affido potrebbe decidere di adottarlo definitivamente, ma anche perché parte del processo prevede l'impegno a cercare una casa permanente. Attraverso la propria rete di amici, conoscenti e anche persone incontrate durante le passeggiate al parco, l’animale avrà maggiori opportunità di essere notato e adottato, molto più che restando chiuso in un box con tanti altri.

Durante l’affido, l’animale imparerà a conoscere il contesto di una casa, prenderà confidenza con il guinzaglio, le passeggiate e i ritmi della vita familiare, che sono ben diversi da quelli di un rifugio. Per questo motivo, riteniamo che i benefici in termini di socializzazione e preparazione all’adozione siano nettamente superiori al rischio che l’animale possa soffrire durante il periodo di distacco. Inoltre, verrà effettuata una selezione preliminare per valutare il carattere dell’animale, assicurandosi che sia adatto a questa esperienza.

Come si può dare la propria disponibilità?

Partecipare è semplice: basta visitare il sito https://adottaci.enpa.org , verificare la compatibilità con l'animale che si desidera accogliere e contattare la sezione ENPA di riferimento per organizzare un appuntamento

Piazza virtuale su Amazon.it

In parallelo per la Giornata degli Animali, dal 1 al 31 ottobre 2024, Enpa lancia la piazza virtuale su Amazon.it, dove è possibile acquistare cibo e prodotti per gli animali accolti nei rifugi ENPA. Basta visitare www.amazon.it/enpa, selezionare i prodotti da donare e completare l’acquisto: i beni verranno inviati ai magazzini ENPA e distribuiti in tutta Italia in base alle necessità dei rifugi.

Anche quest’anno, Radio Kiss Kiss è media partner dell’evento, contribuendo a diffondere il messaggio di solidarietà attraverso i suoi canali radio, TV e digital.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa e sulle piazze italiane dove trovare i volontari, visita www.enpa.org/giornatadeglianimali.