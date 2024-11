GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: “UN IMPEGNO CONCRETO DA PARTE DI TUTTI”

Castell’Azzara: In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Azzurro Donna, nella persona di Valentina Corsetti coordinatore provinciale, Forza Italia con il consigliere Elena Rustici e Fratelli d'Italia con il vice sindaco Marta Scevoli rinnovano il loro impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere azioni concrete contro ogni forma di violenza di genere,

Per celebrare questa giornata e accendere i riflettori su questo tema, hanno organizzato in collaborazione con la farmacia della dott.ssa Sonia Piccini una giornata dedicata alle donne con misurazione del peso corporeo e misurazione della pressione arteriosa gratuita nell' orari di apertura della farmacia. Grazie alla collaborazione dell'amministrazione di Castell’Azzara rappresentata dal Sindaco Tullio Tenci. Si invita tutta la comunità a unirsi a questa battaglia di civiltà e a non restare indifferente. La violenza si combatte con la solidarietà. L’informazione e il coraggio di denunciare.





"La violenza contro le donne è un fenomeno purtroppo ancora diffuso, che richiede una risposta forte e collettiva. Solo attraverso l’educazione, il sostegno alle vittime e politiche mirate sarà possibile costruire una società libera da discriminazioni e abusi. La violenza contro le donne non è un problema privato, ma una ferita sociale che riguarda tutti. Dobbiamo agire insieme, donne e uomini, per costruire un futuro in cui nessuna donna debba più vivere nella paura,” ha dichiarato Valentina Corsetti coordinatrice provinciale di Azzurro Donna. Insieme, per un futuro senza violenza.

“Ogni anno, il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle donne. Come consigliere con delega pari opportunità cerco di impegnarmi alla sensibilizzazione il più possibile, anche nel mio comune e quest'anno lo faccio con il supporto e la collaborazione di Azzurro Donna. A chiunque purtroppo potrebbe capitare di ritrovarsi in questa terribile situazione o interagire con una vittima. Per quanto drammatica e senza vie d’uscita la situazione possa sembrare, liberarsi da questa crudeltà è possibile con il giusto supporto e ogni persona può fare moltissimo. Importante e fondamentale quindi educare e sensibilizzare per prevenire e contrastare la violenza”, dice Elena Rustici Consigliera comunale di Forza Italia.

“La giornata contro la violenza sulle donne, celebrata il 25 Novembre, è un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza di genere e promuovere azioni di prevenzione e supporto. È Fondamentale creare consapevolezza, educare le persone ed incoraggiare le vittime a chiedere aiuto. La solidarietà è il supporto della comunità sono essenziali per affrontare e sradicare questo problema sociale ", conclude Marta Scevoli vice sindaco di Castell'Azzara e rappresentante di Fratelli d’Italia.