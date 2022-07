Gioie e dolori per gli atleti della Triathlon Grosseto

Grosseto: Doppio podio per la Triathlon Grosseto al campionato italiano del 9 luglio al lago di Brasimone (Bo). Fabia Maramotti e Massimo Mariotti si classificano rispettivamente seconda assoluta tra le donne e terzo di categoria maschile. Fabia nelle frazioni di nuoto e bici chiude davanti a tutti, qualche difficoltà nella corsa che la porta poi sul podio al secondo gradino. Mariotti arriva ben allenato dal giorno precedente dei suoi 5km di nuoto master in gara a Piombino dove chiude in 25esima posizione, quindi nella prima frazione di nuoto esce molto bene. Va poi a guadagnare secondi preziosissimi nelle rispettive frazioni bici e corsa.

Chiude sul terzo gradino per la sua categoria maschile M4. I complimenti vanno anche a Michele Piergentili che sfiora il podio per la categoria S4 chiudendo in sesta posizione. Gara di allenamento e di routine per Romano Riccardo, il neo triatleta dell'associazione che inizia a prendere seria confidenza con queste gare di 'triathlon olimpico' che prevedono 1.5km di nuoto, 40km di bicicletta e 10km di corsa, bravo Riccardo!

Gioie e dolori quindi, dolori per Maurizio Carotti che purtroppo scivola in una brutta curva con la sua bike dopo pochi chilometri. Giorni sfortunati per lui con la bicicletta che lo ha visto anche protagonista di un piccolo tamponamento mentre era fermo ad un semaforo, conducente distratto al volante! Ne è uscito con qualche graffio significativo e nulla di grave, si rimetterà fra qualche giorno e sarà nuovamente fra i migliori!